Elon Musk bir günde 30 milyar dolar elde etti

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk 2022 yılına hızlı bir giriş yaptı... Musk'ın serveti bir günde 30 milyar dolar arttı.

Sozcu.com.tr

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Tesla’nın 2021’in dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir ve başarı ile birlikte Elon Musk’ın varlığı pazartesi günü 30 milyar dolar (Yaklaşık 401 milyar TL) artış gösterdi. Tesla’nın CEO’su olan Musk’ın serveti böylelikle 304 milyar dolara çıktı.

Tesla’nın hisse değerinin yüzde 13.5 artmasıyla birlikte Musk’ın da gelirinin arttığı kaydedildi. Musk’ın şirketi Wall Street uzmanları ve analistlerinin 267.000 araç satma öngörülerini geride bırakarak son çeyrekte 308.600 elektrikli araç satmayı başarmıştı. Bu satış rakamı, çip krizi ve diğer lojistik sorunlar sebebiyle zor günler geçiren otomotiv endüstrisinde gündem oldu.

Musk’ın geliri Amazon’un kurucusu olan Jeff Bezos’un net servetini de geride bıraktı. Bezos’un 196 milyar dolarlık bir serveti olduğu tahmin ediliyor.

2021 yılının Ekim ayında otomobil kiralama şirketi Hertz’in 100.000 Model 3 tipi araç alacağını açıklamasından sonra 1 trilyon dolarlık değer biçilmişti. Fakat Kasım ayında Musk’ın Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satacağını duyurmasıyla Tesla hisseleri düşmüş fakat Aralık ayında tekrar 1 trilyon bandına çıkmıştı.

O dönemde serveti kısa bir süre için 340 milyar dolara çıkan Musk kısa bir süre için Standard Oil’in kurucusu John Rockefeller’i geride bırakarak enflasyon ile birlikte modern çağların en zengin insanı olmuş fakat daha sonra gerilemişti.