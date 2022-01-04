Elon Musk tepki topladı: Uygur Türklerinin şiddete uğradığı bölgede “Tesla Showroomu” açtı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu Tesla tartışma yaratan bir karara imza attı...

Sozcu.com.tr

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Başta Türkiye, ABD ve AB ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın tepki gösterdiği Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı sistematik şiddet ve baskı devam ederken, elektrikli otomobil markası Tesla’dan şaşkına çeviren bir adım geldi.

Çin yönetiminin Sincan’daki Uygur Türklerine yönelik şiddeti ve asimile çabası devam ederken Tesla, bu bölgede “Tesla Showroomu” açılacağını duyurdu. Tesla’nın bu kararı 31 Aralık’ta Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da duyurduğu da ortaya çıktı.

Çince yapılan paylaşımda, “Sincan’daki ilk Tesla mağazasında satış, satış sonrası destek ve benzeri hizmetler verilecektir. Burada Tesla sahiplerine batı Çin’deki seyahatlerine yardımcı olunacaktır” denildi.

Urumçi’de açılan mağaza Çin’in en batısındaki ilk Tesla mağazası olarak da kayıtlara geçerken ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Tesla’nın bölgede şarj istasyonu kurduğunu da hatırlattı.

ABD ile Çin arasındaki tansiyonun yükseldiği ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 23 Aralık’ta zorla işçi çalıştıran şirketlere uyguladığı yaptırım kararı ve 2022 Pekin Olimpiyat Oyunları’nı diplomatik boykot kararı sonrasında Tesla’nın adımı gündem oldu. Tesla konuyla ilgili ABD medyasına bir açıklama yapmadı.

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