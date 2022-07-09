Elon Musk, Twitter anlaşmasını feshetti

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını feshetti. Musk, anlaşmanın bazı maddelerinin ihlal edilmesini gerekçe gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Reuters’ta yer alan habere göre, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter ile olan anlaşma teklifini feshetmek için Twitter’a mektup gönderdi.

Musk mektupta, satın alma teklifini, anlaşmanın birden fazla hükmünün esaslı ihlalini gerekçe göstererek feshetti.

Söz konusu haberlerin ardından Twitter’ın sahte hesaplar hakkında bilgi vermediğini söyleyen Musk, 44 milyar dolarlık anlaşmayı sonlandırdığını açıkladı.

Musk’ın kararının ardından Twitter’ın hisseleri yüzde 7’den fazla düşüş yaşadı.

Daha önce imzalanan anlaşmaya göre, satın alma işleminden vazgeçen Musk, Twitter’a 1 milyar dolarlık bir cayma ücreti ödeyecek.

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