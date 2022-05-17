Elon Musk: Twitter satışında fiyatı düşürebiliriz

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının “askıda” olduğunu duyuran SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk’tan anlaşmanın akıbetiyle ilgili kafaları karıştıran bir açıklama daha geldi.

Sozcu.com.tr

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Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, satın alma bedelini düşürmenin gündeminde olduğunu söyledi.

Twitter'ı satın almaktan vazgeçebileceği iddialarını reddeden Musk'ın geçen hafta “Şu an platformdaki sahte kullanıcıların hesaplanması sürdüğü için anlaşma geçici olarak beklemede. Bu sahte kullanıcı sayısı toplam sayının yüzde 5'inden daha az” diyerek satışın askıya alındığını açıklaması kafaları karıştırmıştı.

Bloomberg'in haberine göre Elon Musk, Miami'de basına kapalı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Twitter satışında yeni bir fiyat pazarlığının mümkün olduğunu söyledi. Daha düşük bir fiyatla satışın gündem dışı olmadığını ifade eden Musk, “Bana söylenen bot hesapların sayısını bilmenin bir yolu olmadığı” dedi. Twitter yetkililerinin sahte hesaplar konusunda kendisini yanlış yönlendirdiğini savunan Musk, “Daha fazla soru sordukça endişelerim artıyor” diye konuştu.

Analistlere göre Elon Musk, satışta fiyatı düşürmek için Twitter'daki sahte hesaplardan bu kadar sık bahsediyor. Öte yandan son dönemde yaptığı açıklamalar, Elon Musk'ın Twitter'ı almaktan vazgeçebileceği yorumlarına yol açıyor.

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