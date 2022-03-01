Elon Musk’ın desteği Ukrayna’ya ulaştı

Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov, Twitter'da SpaceX'in Starlink terminalleriyle dolu bir kamyonun fotoğrafını paylaşarak Elon Musk'a teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, 24 Şubat’ta Rusya’nın işgaliyle devam ederken Ukrayna, dünyadan da destek almaya devam ediyor.

Son olarak Ukrayna’ya bir destek de Elon Musk’tan geldi. Elon Musk kurucusu olduğu SpaceX şirketinden Ukrayna’ya Starlink uydu terminalleri yönlendirdi.

ELON MUSK SÖZÜNÜ TUTTU

Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov, cumartesi günü Rus işgali ülkenin internet hizmetini kesintiye uğrattığı için Elon Musk’tan daha fazla Starlink istasyonu istemişti. Fedorov, Twitter’dan Musk’a seslenerek şunları yazmıştı:

“Sen Mars’ı kolonileştirmeye çalışırken, Rusya Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde inerken, Rus roketleri Ukrayna sivil halkına saldırıyor! Ukrayna’ya Starlink istasyonları sağlamanızı rica ediyoruz.”



Buna karşılık Musk, Ukrayna’da Starlink uydu hizmetinin etkinleştirildiğini ve vaat edilen terminallerin yolda olduğunu söyledi.

STARLINK TERMİNALLERİ UKRAYNA’DA

Musk’ın söz verdiği Starlink uydu terminallerinin pazartesi günü Ukrayna’ya ulaştığı bildirildi. Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov Twitter’dan, bir kamyon dolusu Starlink terminalini gösteren fotoğraf yayınlayarak terminallerin şu anda ülkede olduklarını belirtti ve SpaceX CEO’su Elon Musk’a teşekkür etti.

Ev tipi çanak antenlere benzeyen terminaller, yüksek hızlı internete erişmek için Starlink uydularına bağlanıyor. Standart bir Starlink kitinin fiyatı 499 dolar.

SpaceX, yardıma ihtiyacı olan ülkelere Starlink terminallerini ilk kez teklif etmiyor. Geçen ay bir volkanik patlama sonucunda internet erişimi kesilmiş ve Musk, terminalleri Tonga’ya göndermeyi teklif etmişti. Ve bir SpaceX ekibi Tonga’ya internet erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olmuştu.

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