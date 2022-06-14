Elon Musk’ın Starlink hizmetinin ulaştığı başarı Çin’in de dikkatini çekti

Ukrayna, Elon Musk'ın Starlink sisteminin Rusya'ya karşı "çok etkili" olduğunu ve Çin'in de yakından ilgilendiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana, ABD, NATO ve Avrupalı müttefikler, Ukrayna’ya on milyarlarca dolar değerinde güvenlik desteği, ekonomik ve insani yardım gönderdi.

Business Insider’ın haberine göre, en dikkate değer katkılardan biri de, SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın, SpaceX tarafından yürütülen bir uydu iletişim sistemi olan Starlink oldu.



SpaceX, Şubat ayının sonundan bu yana Ukrayna’ya 15.000 Starlink kiti teslim ettiğini söyledi.

HEM ORDUYA HEM SİVİLLERE…

Cihazlar, Ukrayna ordusuna esnek ve güvenilir bir iletişim aracı sağlıyor. Ukraynalı askerler onları karşı saldırıları koordine etmek veya topçu desteği çağırmak için kullanırken, Ukraynalı siviller, sistemi ülkenin içinde ve dışında sevdikleriyle iletişim halinde kalmak için kullandı.

Benzer hizmetler sunan başka ticari uydu şirketleri de var, ancak SpaceX en sağlam ağlardan birini geliştirdi. Starlink, bir takımyıldız olarak çalıştığı için esnek ve güçlü olan yeni nesil düşük yörüngeli uydular kullanıyor.

RUS SİBER SALDIRILARINA KARŞI ETKİLİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Wired’a Starlink’in “çok etkili” olduğunu söyleyerek “Şehirlerimizin, kasabalarımızın ablukası ve işgal altındaki topraklarla ilgili birçok an bize çok yardımcı oldu” dedi.

Siber saldırılara karşı koyabilen bu sistemler askeri operasyonlar için daha hayati hale geldikçe, ordular da onları nasıl bozacaklarına bakıyor.

Mayıs ayında yayınlanan bir makalede, Çinli askeri araştırmacılar, bir çatışma durumunda Starlink uydularının tüm takımyıldızını devre dışı bırakmak veya yok etmek için “yumuşak ve sert öldürme yöntemlerinin” geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Araştırmacılar, Starlink’e karşı koymak için belirli yöntemler açıklamadılar, ancak “tüm sistemin” hedeflenmesi gerektiğini ve bunun “bazı düşük maliyetli, yüksek verimli önlemler gerektirdiğini” söylediler.

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