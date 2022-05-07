Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının arkasında Trump mı var?

Geçtiğimiz günlerde Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'ın CEO'su tarafından yapılan açıklamalar, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının arkasında Trump'ın olduğuna dair şüpheler ortaya çıkarmıştı. Nihayet Tesla CEO'su paylaştığı bir tweet ile tüm iddialara son noktayı koydu.

Sozcu.com.tr

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Son günlerde, Twitter’ı satın almasıyla teknoloji gündeminin odağında olan Elon Musk, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Truth Social’ın CEO’su Devin Nunes Fox Business’a verdiği bir demeçte, Donald Trump ve sosyal medya girişimi Truth Social’ın Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından mutlu olduklarını söylemişti. Nunes, Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla ilgili olarak “Hepimiz bunun için varız. Elon Musk’ı satın almaya teşvik ediyoruz çünkü birilerinin bu teknoloji tiranlarını ele geçirmesi gerekiyor” demişti.

Hatta Nunes Twitter’ın Musk tarafından satın alınmadan önce Trump tarafından satın alınmak istendiğini de belirtmişti.

ELON MUSK’A TRUMP DESTEĞİ

Nunes’ın bu sözleri Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının arkasında Trump’ın olduğuyla ilgili şüpheleri ortaya çıkardı.

Ancak tüm bu iddialara Musk yazdığı bir tweet ile son noktayı koydu. New York Post’un Twitter’daki “Trump sessizce Elon Musk’ı Twitter’ı satın alması için teşvik etti” tweet’i üzerine Musk sessizliğini bozdu ve şunları yazdı: “Bu yanlış. Yalnızca Truth Social’da olacağını açıkça ifade eden Trump ile doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir iletişimim olmadı” diye cevap verdi.

Ocak 2021’de seçimle ilgili yanlış bilgiler yaydığı ve ayaklanmaları kışkırttığı için Twitter’dan kalıcı olarak yasaklanan Trump, Musk askıya alınan hesapları aktif hale getirse bile platforma geri dönme niyetinde olmadığını söylemişti.

Tesla CEO’su Twitter için planlarını henüz kesin olarak açıklamamış olsa da ifade özgürlüğü ve yasaklı kullanıcıları eski durumuna getirmek için yoğun bir şekilde konuşmalar yapıyor.

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