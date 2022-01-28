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Elon Musk’tan öğrenciye para teklifi: 68 bin TL’yi al ve sil

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, 19 yaşındaki üniversite birinci sınıf öğrencisinin geliştirdiği yazılımı silmesi için para teklif etti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:55 - 28 Ocak 2022 Güncellenme:
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Elon Musk’tan öğrenciye para teklifi: 68 bin TL’yi al ve sil

Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk, 19 yaşındaki ABD’li öğrenci Jack Sweeney’nin geliştirdiği yazılım ile ilgili ilginç bir teklifte bulundu…

Musk’ın özel jetinin konumunu bildiren bir yazılım geliştiren Sweeney’nin bu yazılımı ünlü iş insanını kızdırdı. Özel jetinin konumunun bilinmesinin rahatsız edici olduğunu  ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Musk, Sweeney’e bu bildirimleri silmesi için 5 bin dolar (yaklaşık 68.000 TL) teklif etti.

Resmi havacılık kurumlarının yayınladığı verilerden derlenen bilgileri paylaşan Twitter hesabı, Elon Musk’ın tepkisini çekti.

Otomatik hava trafiği kontrol merkezinden alınan verileri eş zamanlı olarak paylaşarak Musk’ın jetinin konumunu aktaran yazılımı geliştiren Central Florida Üniversitesi öğrencisi  Sweeney ise Musk’ın teklifini beğenmedi.

Twitter üzerinden otomatik olarak güncellenen ve Musk’ın uçağının kalktığı ya da indiği yerlerin konumunu veren yazılımı geliştiren Sweeney, “Bu rakamı 50.000 dolara (yaklaşık 680.000 TL) çıkarma şansın var mı? Hem eğitimim için harika bir destek olur hem de Tesla Model 3 otomobil almama imkan tanır” dedi.

Musk’ın bu teklif üzerine henüz ne yanıt verdiği bilinmiyor.

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