Elon Musk’tan Ukrayna’ya destek: Starlink uyduları aktif

Hafta ortasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla birlikte yaşanan internet erişimine Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan yanıt geldi.

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan milyarder iş insanı Elon Musk, şirketi SpaceX’in Starlink isimli uydusunun Ukrayna’da aktif hale getirildiğini ve bu sayede internet sağlayabildiğini duyurdu.

Aktif olarak kullandığı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Musk, “Starlink hizmeti şu an Ukrayna’da aktif. Daha çok terminal de yolda” yorumunu yaptı.

Rusya’nın işgali dolayısıyla internet sağlayıcılarının sorun yaşadığına dikkat çeken Musk, böylelikle daha çok terminal sözü de verdi. Musk’ın bu açıklaması Ukrayna’dan bir yetkilinin

ünlü iş insanına veryansın etmesinden sonra geldi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mihailov Fedorov, “Elon Musk, sen Mars’ı kolonize ederken, Rusya da Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor! Roketlerin başarılı bir şekilde uzaya gönderilirken Rus füzeleri Ukraynalı sivillere saldırıyor” mesajını paylaşmıştı.

Rusya’nın işgali dolayısıyla başta çatışmaların yoğun olduğu Ukrayna’nın güneyi ve doğusunda internete erişim çok etkilenmişti.

Musk 15 Ocak’ta yaptığı açıklamada 1469 Starlink uydusunun aktif olduğunu ve 272’sinin de yakında yörüngede olacağını söylemişti. Fiber kablo ve baz istasyonlarının olmadığı bölgeler için kritik bir öneme sahip olması beklenen bu tür uyduların ayrıca doğal afetler sırasında da iletişim ve internetin zarar görmemesini de öngörüyor.

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