Facebook, işe alımları durdurmayı planlıyor

Meta, enflasyon artışı ve gelirlerdeki düşme nedeniyle işe alımları yavaşlatacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Facebook’un ana şirketi Meta son zamanlarda yaşadığı güvenlik açığı, gençlerin platformlarından kötü etkilendiğinin iddia edilmesi gibi sorunlardan sonra şimdi de yeni yetenekler bulmakta zorlanacak gibi görünüyor. CNBC’nin haberine göre; şirket, yeni işe alım yapma konusunda daha yavaş hareket edecek.

Bir Meta sözcüsü çarşamba günü CNBC’ye şu açıklamaları yaptı: “Yetenek hattımızı iş ihtiyaçlarımıza göre düzenli olarak yeniden değerlendiriyoruz ve bu kazanç dönemi için verilen harcama rehberliği ışığında da işe alımları yavaşlatıyoruz.”

CNBC’ye konuşan kaynaklara göre; Meta, son haftalarda giriş seviyesi mühendisleri işe almaya ara verdiği gibi orta ve üst düzey pozisyonların çoğu için de alım yapmayı durdurmayı planlıyor.

Geçen yıl, kullanıcılar Facebook’un uygulamalarını terk etmeye başlamış, şubat ayında ise şirket, günlük aktif kullanıcılarının dördüncü çeyrekte ilk kez azaldığını, ancak 2022’nin ilk çeyreğinde tekrar arttığını söyledi. Meta gelirleriyle ilgili yaptığı açıklamada; “Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya’daki gelir kaybının yanı sıra hem Avrupa içinde hem de bölge dışında reklam talebindeki azalma nedeniyle büyümede daha fazla yavaşlama yaşadık” dedi.

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