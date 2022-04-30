Hayvanların çıkardığı gazların küresel ısınmaya etkisi uydularla tespit edildi

İneklerin çıkardığı gazların küresel ısınmaya katkısı olduğunu bir süredir biliniyor. Şimdi de sığırların çıkardığı gazlar ilk kez uydular tarafından tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg’in haberine göre, Amerika’daki San Joaquin Vadisi’nde gaz çıkaran sığırlar, ilk kez uydular tarafından tespit edildi, bu da oluşan sera gazının iklim değişikliğine nasıl katkıda bulunabileceğine ışık tutacak.



Yüksek çözünürlüklü uydulara sahip olan Global Emissions Monitoring’e (GHGSat) göre, elde edilen metan emisyonları 2 Şubat’ta saatte 443 kilogram ile 668 kilogram arasında değişiyordu. Kanada merkezli şirket yaptığı açıklamada, eğer bu emisyonlar bir yıl boyunca devam ederse, sığırların 5,116 ton gazı salacağını söyledi.

GHGSat Satış Direktörü Brody Wight, “Enerji ve diğer kirlilik kaynaklarıyla karşılaştırıldığında, sığırlarla ilgili zorluk, emisyonlarının daha yaygın olması ve rüzgar tarafından savrulmasıdır, Bu da onların yer ölçer cihazlardan takip edilmesini zorlaştırıyor” dedi. Wight, uydu görüntülerini okumadaki bilimsel gelişmeler nedeniyle yeni bulguların mümkün olduğunu aktardı.

SIĞIRLARIN YEMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE

Metan emisyonları, büyük ölçüde, sığırların küresel olarak en büyük kaynak olduğu tarım da dahil olmak üzere insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

Sığırlar, tipik olarak hayatlarının ilk bölümünü meralarda otlayarak geçirirler. Midelerinde bulunan ve çimenli lifleri parçalayan mikroplar, bu kadar çok metan gazı çıkarmalarının nedenidir.

Endüstri, ise besi hayvanlarından çıkan gazın etkilerini azaltmanın yollarını araştırıyor. Bu çabalar, sığırlarda gaz tutucu maskelerin kullanılmasını ve yedikleri yemlerin içeriğinin değiştirilmesi gibi fikirleri içeriyor.

Buna bir örnek olarak Yeni Zelandalı Fonterra Kooperatif Grubu, deniz yosunu takviyesinin bir çözüm olarak umut vadettiğini söyledi.

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