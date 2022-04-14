Hubble, 630 milyon yıllık bir kara deliği tespit etti

Hubble Uzay Teleskobu, Büyük Patlama'dan (Big Bang) kısa bir süre sonra doğan süper kütleli bir kara deliğin atasını tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Daily Mail’in haberine göre, gökbilimciler, 13,8 milyar yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama’dan (Big Bang) nispeten kısa bir süre sonra doğan süper kütleli bir kara deliğin atasını belirlediklerine inanıyorlar.



Nature dergisinde yayınlanan araştırma, Niels Bohr Enstitüsü, Kopenhag Üniversitesi ve Danimarka Teknik Üniversitesi’ndeki astrofizikçilerin yönettiği uluslararası bir uzman ekip tarafından gerçekleştirildi.



Ekip tarafından GNz7q olarak adlandırılan yeni bulunan nesne, bildiğimiz haliyle evrenin başlangıcı olarak kabul edilen Büyük Patlama’dan 750 milyon yıl sonra doğdu. Büyük Patlama yaklaşık 13.8 milyar yıl önce meydana geldi, 630 milyon yıl önce oluşan GNz7q de “Kozmik Şafak” olarak bilinen bir çağda ortaya çıkıyor.

Keşif, son derece parlak nesneler olan belirli bir kuasar türüyle bağlantılı. Simülasyonlar, bu tür nesnelerin var olacağını belirtmişti, ancak uzmanlar bunun ilk gerçek bulgu olduğunu söylüyor.

ROTADA BENZER NESNELERİ BULMAK VAR

Uzaydaki konumuyla, hava değişimlerinden ve kirlilikten etkilenmeyen 32 yaşındaki Hubble teleskobu, evrenin derinliklerine, yeryüzünde olduğundan daha fazla bakabiliyor.

Kopenhag Üniversitesi’nden Seiji Fujimoto, “Keşfedilen nesne, iki nadir gök nesnesi popülasyonunu, yani tozlu yıldız patlamaları ve parlak kuasarları birbirine bağlar ve böylece erken evrendeki süper kütleli kara deliklerin hızlı büyümesini anlamak için yeni bir yol sağlar” dedi.

Ekip şimdi, NASA’nın (Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi) devreye yeni soktuğu James Webb Uzay Teleskobu’nun yardımıyla benzer nesneleri aramayı umuyor.

Fujimoto, “Bu nesneleri tam olarak karakterize etmek ve evrimlerini ve temel fiziği çok daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak, James Webb Teleskobu ile mümkün olacak. Webb, düzenli çalışmaya başladıktan sonra, hızla büyüyen bu kara deliklerin gerçekte ne kadar yaygın olduğunu kesin olarak belirleme gücüne sahip olacak” diye ekledi.

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