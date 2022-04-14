Hubble, şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı ölçtü

Hubble, Güneş sisteminin uzak noktalarından 22.000 mil hızla fırlayan 500 trilyon tonluk kuyruklu yıldızı ölçtü

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

C/2014 UN271 olarak da bilinen Bernardinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı, ilk olarak 2010 yılında, Güneş’ten üç milyar mil uzakta ve boyutu ölçülemeyecek kadar uzaktayken tespit edildi. On iki yıl sonra, Hubble’ın görüntüleri gökbilimcilerin yıldızı boyutlandırmasına yardımcı oldu.

California Üniversitesi’nde gezegen bilimi ve astronomi profesörü David Jewitt, “Her zaman bu kuyruklu yıldızın büyük olması gerektiğinden şüphelenmiştik çünkü bu kadar uzak bir mesafede çok parlak. Artık öyle olduğunu onaylıyoruz” dedi.

50 KAT DAHA BÜYÜK

Kuyruklu yıldızın geniş bir toz ve gaz kabuğuyla çevrili 80 mil genişliğindeki çekirdeği, bilinen kuyruklu yıldızların çoğundan yaklaşık 50 kat daha büyük.

Yıldızın, Güneş sisteminin en uzak sınırlarında yer aldığına inanılan ve 4.6 milyar yıl önce gezegenlerin oluşumundan sonra Oort Bulutu’ndan geldiği düşünülüyor.

Dünya yüzeyinden 347 mil uzakta olan Hubble tarafından çekilen görüntüler, radyo teleskop verileriyle birlikte ölçüm sürecine yardımcı oldu. NASA, “Çoğu kuyruklu yıldız çekirdeği birkaç mil çapındadır ve bu nedenle küçük bir kasabaya sığar, ancak Hubble gökbilimcileri çok daha büyük bir kuyruklu yıldız ortaya çıkardılar” dedi.

Jewitt şunları söyledi: “Bu kuyruklu yıldız, Güneş sisteminin daha uzak kısımlarında görünemeyecek kadar sönük olan binlerce kuyruklu yıldız için kelimenin tam anlamıyla buzdağının görünen kısmını işaret ediyor. ”

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