‘İlk Türk astronot’ olmak için kayıt yaptıranların yüzde 1.4’ü başvuruyu tamamladı

Milli Uzay Programı çerçevesinde ilk Türk astronot, 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzaya gitmek için kayıt yapanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uzay ve Havacılık Teknolojileri Kulübü tarafından düzenlenen “Milli Uzay Programı Türkiye'nin Uzay Misyonu ve Türk Astronot Görevi” konulu konferansta konuştu.

Milli Uzay Programı çerçevesinde ilk Türk astronotun 2023 yılında uzaya gönderileceğini ve bunun için başvuruların sürdüğünü hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

İKİ KİŞİ EĞİTİM ALACAK

– Türk yolcu için başvurular devamlı artıyor. En son tıklayan sayısı 5 milyonu geçmişti. Başvuruyu yapmak için kayıt yapmak gerekiyor. Birkaç gün önce kayıt yapanların sayısı 36 bin civarındaydı. Başvuruyu tamamlayanların sayısı ise 500'ü buldu. Bunun bini bulacağını düşünüyoruz. Çünkü kayıt yaptıranların çoğu başvuruyu tamamlayacaktır. Ancak bu sayı mecburen ikiye düşecek. İki kişi eğitim alacak ama bir kişi Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek deneylerimizi yapacak.

7-10 GÜN İSTASYONDA KALACAK

– Şu anda bilimsel çalışma tekliflerini topluyoruz ve karara varacağız. Astronotumuz uzay istasyonunda 7-10 gün arası kalacak. Yapabileceği 3 veya 4 bilimsel çalışmayı da tespit edeceğiz. Astronotumuz, oradaki imkanları kullanarak bilimsel çalışmaları istasyonda gerçekleştirecek. Çok büyük aksilik olmazsa 2023 yılı içerisinde bu seyahat gerçekleşecek.

– Müracaatlar devam ediyor. Ciddi sayıda müracaat var. Binli rakamlarda talep olacak. Bunları ön elemeden geçireceğiz ve seyahati yapacağımız Amerika şirketi ile beraber iki kişiyi seçeceğiz. Kim asıl, kim yedek eğitimden sonra belli olacak. Daha başarılı olan asıl olarak uzaya gidecek ancak yedek olan da aynı eğitimleri alacak.

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