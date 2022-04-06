Abone Ol

İnanılmaz araştırma: Mantarlar birbirleriyle konuşabiliyor ve 50 kelimeye kadar anlayabiliyor

İngiltere'de yapılan ve dört farklı mantar türüne odaklanan yeni bir araştırma, inanılmaz sonuçlar ortaya koydu.

Yayınlanma: 13:21 - 06 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İnanılmaz araştırma: Mantarlar birbirleriyle konuşabiliyor ve 50 kelimeye kadar anlayabiliyor

Bugüne kadar hayvanların birbirleriyle iletişimleri ve hafızalarıyla ilgili yüzlerce araştırma yayınlandı. Ancak bu kez Batı İngiltere Üniversitesi’nden profesör Andrew Adamatzky ilginç bir araştırmaya imza attı ve mantarların birbirleriyle konuşabildiğini hatta 50 kelimeye kadar hafızalarında tutabildiğini öne sürdü.

Dört farklı mantar türünün aktiviteleri üzerine yapılan araştırma, elektriksel uyarıların yapısal olarak insan konuşmasına ve düzinelerce kelimeden oluşan kelime dağarcığına benzediğini buldu.

Araştırmacılar, odun sindiren mantarların, odunla temas ettiğinde dürtülerinin arttığını, mantarların bilgi paylaşmak için elektrik iletimlerini kullanabileceğini öne sürdüler.

Enoki mantarı

4 FARKLI MANTAR TÜRÜNE ODAKLANILDI

Profesör Andrew Adamatzky tarafından yürütüldü. Araştırmada, Enoki mantarı, Splitgill mantarı, hayalet mantar ve Cordyceps sinensis mantarına odaklanıldı. Mantarların sinir uçları da analiz edildi.

Royal Society Open Science tarafından yayınlanan araştırma ile ilgili profesör Adamatzky, ‘Mantarların kendi aralarında insanlar gibi iletişim kurup kurmadığını bilemiyoruz. Muhtemelen hayır. Ancak bazı mantar türlerinin bilgi işlemede insanlara benzediğini söyleyebiliriz.” dedi.

50 KELİMEYE KADAR HAFIZA

Araştırma, miselyum adı verilen mantar köklerinin, 50 kelimeye kadar limiti olan, insan kelime dağarcığına benzediği ortaya çıktı.

Profesör Adamatzky, her ‘kelime’nin ortalama uzunluğunun 5.97 harf olduğunu söyledi.  İngilizce’de kelime başına ortalama 4.8 harf kabul edildiğine göre, bu durumun, mantarların ‘akılları ve bilinci’ olduğunu gösterdiğini söyledi.

Adamatzky, “Elektriksel aktivitelerin mantarlar tarafından iletişim kurmak için kullanıldığını varsayarsak, kelime uzunluklarının dağılımlarının insan dillerininkiyle eşleştiğini gösteriyoruz.
Mantar kelime dağarcığının 50 kelimeye kadar çıkabileceğini bulduk, ancak en sık kullanılan kelimelerin çekirdek kelime dağarcığı 15 ila 20 kelimeyi geçmez.’ dedi.

Ancak profesör Adamatzky şunları ekledi: ‘Başka bir seçenek daha var. Belki de hiçbir şey söylemiyorlar.’

Exeter Üniversitesi’nden ve İngiliz Mikoloji Derneği’nin mantar biyolojisi araştırma komitesinin bir üyesi olan Dan Bebber, “dil olarak yorumlamanın biraz fazla hevesli göründüğünü ve çok daha fazla araştırma gerektirdiğini” söyledi.

Yeni araştırma: Işıklı ortamda uyumak sağlığa çok zararlı İlginizi Çekebilir Yeni araştırma: Işıklı ortamda uyumak sağlığa çok zararlı Çalışanlarının bile parasını ödeyemiyor: 'Abramoviç, zengin arkadaşlarından borç istedi' İlginizi Çekebilir Çalışanlarının bile parasını ödeyemiyor: 'Abramoviç, zengin arkadaşlarından borç istedi' İngiliz milletvekilinin skandal görüntüleri ortaya çıktı: Uyuşturucu ve seks partileri sonrası ihraç edildi İlginizi Çekebilir İngiliz milletvekilinin skandal görüntüleri ortaya çıktı: Uyuşturucu ve seks partileri sonrası ihraç edildi