Instagram videolara otomatik alt yazılar getiriyor

Instagram ve TikTok arasındaki rekabet kızışıyor. Meta'nın çatısı altında bulunan sosyal medya platformu TikTok'taki bir özelliği şimdi kendisi için uygulamaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Nisan ayında TikTok’a gelen özelliği şimdi Instagram da kullanıcılarına sunuyor. Sosyal medya platformu, kullanıcıların akışlarında yer alan videolara otomatik alt yazılar ekliyor. Alt yazılar öncelikle belirli dillerde sunulacak, ancak ilerleyen süreçte daha fazla dil ve ülkeye gelmesi planlanıyor.

Instagram yaptığı açıklamada alt yazıların arkasındaki sistemin yapay zekâya dayalı olduğunu bu nedenle kusursuz olmayacağını ancak, yapay zekâ öğrendikçe kalitenin gelişeceğini de belirtti.

Özellik ile birlikte işitme güçlüğü çeken kullanıcıların etkileşiminin artırması bekleniyor. Instagram ayrıca özelliğin, ses kapalıyken video izlemeyi tercih eden kişilere yardımcı olabileceğini, birinin ne dediğini anlamak için sesi açıp kapamanın artık gerekmeyeceğini belirtti.

Bu bağlamda, otomatik alt yazılar Instagram alışkanlıklarını da değiştirebilir. Sesli izlenmesi gerek bir videoyu kaydeden kullanıcılar bu özellik sayesinde istedikleri anda videoyu izleyebilirler, bu da Instagram’daki izleme oranlarına olumlu bir şekilde yansıyabilir.

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