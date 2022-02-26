Instagram’da sahte Ukrayna görüntüleri paylaşarak para kazanıyorlar

Instagram kullanıcıları, çoğu sahte olan Ukrayna savaş görüntülerinden reklam parası kazanıyor. Uzmanlar, hesapların uzun vadede yanlış bilgileri geniş çapta yayma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla beraber dijital dünyada da endişeler arttı. Hacker’ların saldırıları, yanlış bilgilerin yayılması gibi endişeler sosyal medya platformlarını da alarma geçirip Faceook ve Twitter’ı önlemler almaya zorladı.

Teknoloji editörü Taylor Lorenz de Rusay – Ukrayna savaşı ile beraber sosyal medyada ortaya çıkan sahte haber yayan hesaplara dikkat çekiyor.

Insider’ın haberine göre; perşembe günü, Rus birliklerinin Ukrayna’yı işgalinden saatler sonra, 218.000 takipçisi olan @liveinafganistan Instagram hesabı @livefromukraine’e döndü. Profil, bir haber sitesi değil; bunun yerine, Ukrayna’daki şiddetten yararlanmanın bir yolunu bulan bir grup benzer hesabın bir parçası.

VİRAL OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAYINLIYORLAR

Teknoloji editörü Taylor Lorenz’in haberine göre; @pov.warfare, @waraholics, @military_footage ve @livefromukraine gibi hesaplar yüz binlerce takipçi kazanabilir ve Instagram’da insanlara yanlış bilgi yayabilir.

Dijital medya ve kültür üzerine araştırmalar yapan Tilburg Üniversitesi profesörü Saif Shahin Insider’a verdiği demeçte, “Zaten çok az bilginin mevcut olduğu bir konuda halkı yanlış bilgilendiriyorlar” dedi.

Kendine Hayden adını veren @livefromukraine ve @POVwarfare yöneticisi, Lorenz’e “Yapmaya çalıştığım şey, platformumu ve becerilerimi kullanarak mümkün olduğunca çok takipçi kazanmak” dedi. Hayden, stratejisinin viral olmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi yayınlamak olduğunu söyledi. Daha önce de Başkan Joe Biden’ın kliplerini yayınlamıştı.

YAYINLADIKLARI VİDEOLAR TAMAMEN YANLIŞ

Hayden’in takipçileri, bazı videoların tamamen yanlış beyanda bulunduğu yorumunu yaptı. Lorenz, dün Ukrayna’ya ait bile olmayan bir video yayınladı ve görüntülerin Ukrayna’dan olduğunu iddia edip yayından kaldırmadı.

Hayden, Lorenz’e “Kimse neler olduğunu bilmiyor bile. Önlerine konulan her şeye inanıyorlar. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi ortaya koyuyorum ve buna göre bir görüş çıkarabiliyorlar.”

Cuma öğleden sonra Hayden’ın @livefromukraine hesabı silindi.

STRATEJİK HAREKET EDİYORLAR: TAKİP TALEBİ BEKLİYORLAR

Savaş hesaplarının bazıları, takipçi çekmek için meme sayfaları olarak platformlarda var olmaya başlıyor. @livefromukraine gibi hesap sahipleri, sayfalarını özellikle genele kapalı tutuyor. Böylece; takip edilebilmek için kullanıcıların katılma talebinde bulunması gerekiyor. Bir süre sonra da insanlar ilk etapta neden takip ettiklerini unuturlar.

Prof. Shahin, “Bu tür hesapları ne kadar çok kişi takip ederse, o kadar meşru görünür ve bu da bu tür hesaplara daha fazla takipçi çeker. Yaptıkları zarar da böylece katlanarak artar.”

Lorenz, ayrıca bu tip sayfaların bağışı alet ederek de takipçi kazanmaya çalıştıklarına dikkat çekiyor. Teknoloji editörü, @PlantATreeCo adlı bir hesabın daha önce her yeni takipçi için ağaç dikeceğini iddia ettiğini, ancak bunu gerçekten yaptığına dair bir kanıt olmadığını söylüyor. Perşembe günü de Ukrayna’ya yardım için bir bağış kampanyası yayınladı ancak daha sonra Instagram tarafından kaldırıldı.

2016 YAYINLAŞMIŞ PAYLAŞIMI UKRAYNA’DAN DİYEREK PAYLAŞTILAR

Bu tür yanlış bilgiler, birden fazla platformda yayılıyor. Örneğin, NBC News’den Kat Tenbarge ve Ben Collins, TikTok’ta paraşütle atlayan bir askerin videosunun bu hafta 20 milyondan fazla izlendiğini bildirdi, ancak video bir eğitimdendi. İlk olarak 6 Nisan 2016’da paylaşılan video şu anda savaş görüntüsü olarak hızla yayılıyor. NBC, kullanıcıların takipçi kazanmak amacıyla diğer ülkelerin üzerinde oynanmış veya dublajlı görüntülerini kullanarak Ukrayna’daymış gibi davrandığını yazıyor.

Shahin, yanlış bilgi yayan hesapların uzun vadeli etkilerine de dikkat çekiyor: “Savaşla ilgili haber almak için bu tür hesapları takip etmeye başlayan birçok kişi, savaş bittikten sonra bile onları takip etmeye devam edecek, bu da uzun bir süre diğer konularda bile yanlış bilgilerle besleneceği anlamına geliyor.”

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