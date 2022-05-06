İTÜ’nün 250. yılına özel NFT koleksiyonu

Bitay, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin eserlerini 250. yılına özel NFT koleksiyonuna dönüştürüyor.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile özel bir iş birliğine giden Bitay, İTÜ'nün 250. yılına özel NFT koleksiyonunu hazırlayacak ve Bitay NFT platformunda satışa sunacak.

İTÜ'nün 250. yılına özel NFT koleksiyonu ile üniversitenin Mimarlık, Konservatuvar, Mühendislik Fakültelerinin arşivlerinde yer alan her türlü ses, resim ve video formatındaki tüm eserler dijitale aktarılarak NFT eserlere dönüştürülecek.

Eserlerin NFT'ye dönüştürülmesi ile bilimsel ve sanatsal değeri çok yüksek olan eserlere ait telif hakları korunurken İTÜ'nün sahip olduğu zengin bilim, kültür ve sanat birikiminin de ülkemizde ve dünyada tanınması sağlanacak.

Bitay Teknoloji CEO'su Niyazi Yılmaz konuyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye'nin global borsası Bitay olarak dijital varlıklar alanında da yeniliklerin öncülüğünü yapıyoruz. Akademik birikimi ve köklü tarihi ile ülkemizin en seçkin kurumlarından olan İTÜ ile yaptığımız bu özel iş birliğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. İş birliğimiz kapsamında, İTÜ'nün Cumhuriyet öncesi ve son 250 yıllık tarihini kapsayan bilime ve sanata yön verdiği, paha biçilmez değerdeki eserlerin dijital formatlara ve sonra da NFT'ye dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Böylece bu eserlerin telif haklarının korunarak ülkemizde ve dünyada daha geniş kitlelerce tanınması hedefine katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz. Bu iş birliği, blok zinciri tabanlı NFT teknolojilerinin bilimsel, sanatsal ve kültürel mirasın korunmasında etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceğinin de canlı bir örneği olacak.”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ’nün 250. yılına özel NFT koleksiyonu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “İstanbul Teknik Üniversitesi, teknolojik gelişmeyi ve dijitalleşmeyi çok yakından takip ettiği gibi aynı zamanda bilime ve tekniğe yön veren bir kurumdur. 250 yıla yayılan köklü geçmişi ve akademik birikimiyle İTÜ, her zaman yenilikçi, dinamik ve daima genç bir bakış açısına sahip olmasını buna borçludur. Bitay ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde üniversitemizin iki buçuk asırlık bilgi birikimini ve kültürel mirasını dijitale aktararak NFT eserlere dönüştüreceğiz. Bu sayede, geçmişten gelen birçok miras, gelecek nesillere de güvenle ulaşabilecek.”