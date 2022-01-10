Japonya’nın işkolik kültürüne karşı Panasonic, 4 günlük çalışma düzenine geçiyor

Çalışma kültürünün ağırlığı ve yoğunluğu ile tanınan Japonya, iş hayatına yeni düzenlemeler getiriyor. Henüz yaygın olmasa da farklı endüstrilerden şirketler haftanın 4 günü çalışılan yeni düzene geçmeye başladı. Son olarak Panasonic de çalışanlarına 4 günlük çalışma haftası sunacağını bildirdi.

Sozcu.com.tr

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İş hayatının yoğunluğu ile sık sık gündeme gelen ve “çalışmaktan ölmek” deyiminin gerçekten yaşandığı Japonya’da geleneksel anlayış kırılıyor ve iş hayatı yeni biçimini almaya başlıyor. Alman yayın kuruluşu DW’nin haberine göre, ülkenin iş-yaşam dengesini iyileştirmek amacıyla Japon hükümeti geçtiğimiz haziran ayında, şirketlerin çalışanlarına dört günlük bir çalışma haftası sunmalarını tavsiye etmişti.

Panasonic de Japonya’nın işkolik kültürünü kıran ve 4 günlük bir çalışma haftası sunan en son Japon şirketi oldu.

Asya’dan iş, politika ve ekonomi haberleri paylaşan yayın Nikkei’nin haberine göre; elektronik holdingi Panasonic, çalışanlarına dört günlük bir çalışma haftasını duyurdu. Panasonic CEO’su Yuki Kusumi, yakın zamanda yatırımcılara yaptığı bir konuşmada “Çalışanlarımızın refahını desteklemeliyiz” demişti.

UZAKTAN ÇALIŞMA VE HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞMA SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

Kamu yayını NHK’nin haberine göre; Kusumi, bazı çalışanların ek işleri veya kişisel işleri olabileceğinden şirketin çeşitliliği desteklemek istediğini söylemişti. Şirket ayrıca daha esnek çalışma düzenlemelerine doğru ilerliyor. NHK’nin haberine göre, daha fazla çalışan da uzaktan çalışmaya teşvik ediliyor.

Panasonic, ilaç firması Shionogi ve sistem geliştiricisi Encourage Technologies dahil olmak üzere dört günlük çalışma haftası düzenlemesi sunan bir avuç Japon şirketine katılıyor.

Nikkei, resmi bir anketi referans göstererek, Japon şirketlerinin yaklaşık yüzde 8’inin 2020’de haftada iki günden fazla izin sunduğunu belirtmişti.

ŞİRKETLER İSTEKSİZ AMA VERİMLİLİK ARTIYOR

Dört günlük çalışma düzeni pandemi ile beraber yeniden gündeme gelse de endüstriden isimler de şirketlerin bu yeni sisteme geçmekte isteksiz olacağını düşünüyor. Insider’dan Chris Weller kasım ayında, ABD’de dört günlük çalışma haftasının onlarca yıldır konuşulduğunu, ancak birçok çalışanının bu imkâna sahip olamayacağını yazmıştı. Ancak danışmanlık şirketi Willis Towers Watson’ın kıdemli direktörü Jackie Reinberg, Weller’e, pandeminin yetenek savaşını hızlandırdığı için bu durumun değişebileceğini belirtmişti.

Geçen hafta, San Francisco merkezli e-ticaret girişimi Bolt, bir denemede verimlilik ve iş-yaşam dengesinin iyileştiğini gördükten sonra kalıcı olarak dört günlük çalışma düzenine geçtiğini bildirdi.

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