Joe Biden Ay’a Japon astronot göndermek istiyor

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya Ay'a bir Japon astronot göndermek için çalışmalara devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ay’a gitme planlarını yinelerken, Artemis misyonları sırasında bir Japon astronotunun Ay’da yürüme olasılığını da doğruladı.

Biden ve Kishida, Tokyo’da bir araya geldi. İki lider de Gateway uzay istasyonuna potansiyel olarak bir Japon astronotu yerleştirmek için çalışacaklarını belirttiler. Liderler ayrıca her ülkenin iklim değişikliğine ilişkin verileri paylaşma taahhüdünü de yinelediler.

Gateway, astronotlara ziyaretleri için destek sunan Ay yörüngesinde bir üs görevi görecek; ayrıca, Mars’a gelecekteki mürettebatlı misyonlar için de bir deneme olarak görülüyor.

“JAPONYA VE ABD ARASINDAKİ İTTİFAK DAHA GÜÇLÜ”

Başkan Biden, “Son yıllarda, hızla değişen dünyanın zorluklarının üstesinden gelmek için birlikte çalışarak Japonya ve ABD arasındaki ittifak daha güçlü, daha derin ve daha yetenekli hale geldi” dedi.

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre; Japonya ve ABD, henüz belirlenmemiş bir Artemis görevi sırasında Ay’ın yüzeyine bir Japon astronot göndermekle de ilgileniyor. NASA, 2025 yılına kadar Ay’ın güney kutbuna astronotlar yerleştirmek istiyor ve Artemis, 1972’deki Apollo 17’den bu yana ilk mürettebatlı Ay misyonlarını içerecek. NASA Yöneticisi Bill Nelson, yayında şunları söyledi: “Japon ve Amerikan astronotlarının Ay’da yürüdüğünü görmek, ortak tutkumuz. İnsanlığın yararına sorumlu ve şeffaf bir şekilde uzayı keşfetmek, milletlerimizin ortak değerlerini yansıtıyor.”

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