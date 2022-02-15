Küresel ısınmanın etkisiyle Antarktika çiçek açtı

Küresel ısınma dünyada büyük değişimlere yol açarken Antarktika’da artan sıcaklıklar iki bitki türünün son yıllarda hızla çoğalmasına neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Antarktika'nın bitki popülasyonunun son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle hızla çoğaldığı, yeni bir araştırmayla ortaya kondu.

Güney Kutbu'ndaki Güney Orkney Adaları'nda çalışma yürüten araştırmacılar, 2009-2018 arasında bitki örtüsündeki yayılmanın önceki 50 yıla oranla çok daha hızlı olduğunu gördü.

Bu süreçte bölgede hava sıcaklıklarının da hızla arttığına ve bitkiyle beslenen kürklü fok sayısının da azaldığına dikkat çekildi.

Sonuçlar, Kutuplarda son yıllarda yaşanan değişimin daha da hızlandığı şeklinde yorumlandı.

SICAKLIKLAR HIZLA ARTIYOR

Antarktika'da ince yapraklı hasırotu ve mercan otu olmak üzere iki çeşit yerli bitki türü bulunuyor. Bu türleri 1960'tan bu yana inceleyen bilim insanları, hasırotlarının 2009-2018 arasında önceki 50 yıla oranla 5 kat daha hızlı yayıldığını, mercan otu içinde bu artışın 10 kat olduğunu tespit etti.

Son 10 yılda Antarktika'da yaz aylarında sıcaklığın önemli düzeyde yükseldiği de belirtildi.

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki İtalyan Insubria Üniversitesi'nden Profesör Nicoletta Cannone, “Antarktika'da karasal ekosistem iklimle ilgili değişimlere hızlı yanıt veriyor. Bitki örtüsünün büyümesini bekliyordum ama bu çapta bir artışı ben de beklemiyordum” dedi.

Uzmanlar, sıcaklıkların daha da artmasıyla bitkilerin daha da yayılacağına dikkat çekiyor.

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