Mark Zuckerberg’in yeni Meta yapılanması Twitter’da alay konusu oldu

Meta çatısı altında tüm iş kollarını toplayan Mark Zuckerberg, bu hafta Meta adı altında yeni değerlerini ve vizyonunu açıklamıştı. Ancak Zuckerberg'in bu hamlesi Twitter'da pek çok kullanıcı tarafından alay konusu olmakla birlikte sert bir şekilde eleştirildi.

Sozcu.com.tr

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En son 2007’de şirket değerlerinden bahseden Zuckerberg, şimdi o değerleri elden geçirerek Meta adı altında şirketi yenilemeye çalışıyor.

Mark Zuckerber geçtiğimiz günlerde Meta’nın yeni değerlerini açıklayıp çalışanlara da “Metamates” diye hitap ederek gelecek planlarını açıklamıştı. Zuckerberg’in bu adımı Twitter’da alay konusu oldu.

Zuckerberg’in motivasyon dolu konuşması Twitter kullanıcılarının diline düştü. Kullanıcıların çoğu Metamates’in flört sitesi adı gibi olduğunu belirterek dalga geçti. Bir Twitter kullanıcısı şunları yazdı: “Metamates Metatoplantı için Metatoryum’a rapor veriyor” yazarken bir diğeri de Metamates’ in kötü bir flört uygulaması için daha uygun bir isim olacağı konusunda şaka yaptı.

KÖTÜ BİR FLÖRT UYGULAMASININ İSMİ GİBİ

Başka bir Twitter kullanıcısı, “Bunu yapacağımı söylemiyorum, ancak bir arkadaşlık sitesi başlatacak olsaydım, buna ‘Metamates’ adını vermeyi düşünürdüm” dedi.

Bazıları, Zuckerberg’in duyurusunun arkasında, Frances Haugen’in ifşaalarının ardından dikkatleri Facebook’taki sorunlardan uzaklaştırmak olduğunu iddia etti.

Facebook Belgeleri, yöneticilerin sitelerin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde nefret söyleminin yaygınlaştırdığını ve Instagram’ın gençlerin zihinsel sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bildiklerini gösterdi.

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