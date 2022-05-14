Mars’taki ‘gizemli kapı’ bilim dünyasını harekete geçirdi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından Mars’a ait yayınlanan fotoğraflarda gözüken "gizemli kapı" dikkat çekti. Çeşitli teoriler ortaya atılan 'gizemli kapı'yla ilgili bilim insanları da harekete geçti.

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a ait yeni fotoğraflar yayınladı.

NASA'nın Curiosity Mars uzay aracı tarafından çekilen fotoğraflarda, kayaların arasında bulunan ve kapıya benzeyen bir oluşum dikkat çekti.

ÇEŞİTLİ TEORİLER ORTAYA ATILDI

“Gizemli kapı” için çeşitli teoriler ortaya atılırken, araştırmacılar konu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kapı benzeri görüntünün Mars’ta 4 Mayıs’ta yaşanan depremin ardından kaya parçalarının çatlaması sonucu oluşması ihtimali üzerinde duruluyor.

NASA tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, fotoğrafın 7 Mayıs'ta Greenheugh Alınlığı olarak bilinen jeolojik noktada Mast Camera ile çekildiği aktarıldı.

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