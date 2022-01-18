Meta, kullanıcıların göz hareketlerini ve yüz ifadelerini takip etmek istiyor

Financial Times'ın haberine göre Meta, metaverse'de dolaşırken insanların göz hareketlerini ve yüz ifadelerini izlemek için teknoloji geliştiriyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz ekim ayında bir metaverse şirketi olma misyonunu ortaya koyan Facebook, platformlarını Meta adı altında birleştirmişti. Kulaklıklar ve başlıklarla sanal ve artırılmış gerçeklikte var olacak kullanıcılar için çalışmaya başlayan şirket, yeni evren için hazırlıklarını da sürdürüyor.

Financial Times’ın haberine göre; şirket, kullanıcının nereye baktığına bağlı olarak bir VR başlığının içindeki grafikleri keskinleştirmek için göz izleme teknolojisi geliştiriyor. Yakın tarihli bir röportajda, Meta küresel ilişkiler şefi Nick Clegg, göz izleme verilerinin, reklamcıların insanların bir reklamla ilgilenip ilgilenmediğini anlamalarına yardımcı olabileceğini söyledi.

HAYATA GEÇİP GEÇMEYECEĞİ BELİRSİZ

Financial Times aynı zamanda, kulaklığın içindeki sensörlerin kullanıcıların yüz ifadelerini, medya içeriğini uyarlamak için nasıl izleyeceğini detaylandıran bir patent bulduğunu söyledi.

Şirket patentlerinde detaylandırılan teknoloji her zaman gerçekleştirilmediği için şirketin bu hazırlıkları hayata geçirip geçirmeyeceği belirsiz. Bir Meta sözcüsü de bu durumu vurgulayarak Financial Times’a şunları söyledi: “Patentlerimiz hakkında yorum yapmasak da patentlerimizin ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kullanılan teknolojiyi mutlaka kapsamadığını belirtmek önemli.”

İlginizi Çekebilir Metaverse evreninde düğün yaptılar

İlginizi Çekebilir Metaverse'te Sultanahmet Camisi'ni 0.1 Ethereum'a, Ayasofya Camisi'ni 100 Ethereum'a satıyorlar