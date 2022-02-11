Metaverse’de sipariş ver kapına gelsin: Mc Donald’s başvurusunu tamamladı

Dünyanın en büyük fast food zinciri Mc Donald's Metaverse evrenine gireceklerini duyurdu. Bundan böyle, Metaverse'de zaman geçiren bir kişi Mc Donalds'a gidip sipariş verirse yemeği kapısına gelecek!

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri Mc Dondal’s, metaverse dünyasına girmek için harekete geçti.

Yaklaşık 100 ülkede 39 binden fazla şubeye sahip olan McDonald’s, bundan böyle yiyeceklerini çevrimiçi ortamda da servis edecek.

Şirket, McDonald’s markası ve McCafe için bu ayın başlarında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne başvurularda bulunduklarını açıkladı.

EVE TESLİM EDİLECEK

Mc Donald’s yeni hizmetini ‘eve teslim hizmeti sunan çevrimiçi bir sanal restoran işletmek’ olarak tanımlıyor.

Ticari marka avukatı Josh Gerban, konuyla ilgili Twitter’dan yayımladığı mesajında; “Metaverse’e giriyor ve takılmaya başlıyorsunuz. Sonra birden acıkıyorsunuz. Kulaklığınızı bırakmak zorunda değilsiniz. Onun yerine bir Mc Donalds’a girip sipariş vermeniz yeterli. Kısa süre sonra siparişiniz kapınıza geliyor” dedi.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nin talebi onaylamasının yaklaşık 8 ay sürmesi bekleniyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Gerben, Forbes’a verdiği demeçte, “Önümüzdeki 12 ay içinde aklınıza gelebilecek her markanın bu başvuruları yaptığını göreceksiniz” dedi. Gerben, ‘Kimsenin gelmekte olan yeni bir teknolojiyi tamamen görmezden gelmek isteyeceğini sanmıyorum.’ ifadeleriyle sözlerine devam etti.

Metaverse olarak adlandırılan bu teknoloji modası, insanların sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) cihazlarını kullanarak internet üzerinden erişebilecekleri sanal alanları ifade ediyor ve Microsoft dahil olmak üzere pek çok teknoloji devinin de dikkatini çekiyor.

Metverse dünyası son dönemde ise büyük firmaların yatırımlarıyla ön plana çıkıyor. Yakın zamanda Microsoft da Teams uygulamasının bir metaverse sürümünü yakında açmayı planladıklarını duyurdu.

Sanal varlıklar için de patent başvurusunda bulunan Nike tarafından da geçtiğimiz haftalarda bir Metaverse Studio kuruldu.

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