Minecraft oynu yüzünden hapis cezası aldı

Rusya'da üç genç, Minecraft'ta bir casus teşkilatı merkezinin replikasını yapıp molotof kokteylleri ile patlatınca 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Sozcu.com.tr

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Sibirya’dan üç gence, Minecraft kullanarak eski bir KBG binasını havaya uçurmayı planladıkları iddiasıyla ceza verildi. Çocukların Minecraft’ta FSB binası yaptıktan sonra molotof kokteyli yapmaları dikkat çekti.

Polis, Molotof kokteylleriyle oynayan çocukların, akıllı telefondaki videolarını ve hatta Rusya’nın ana güvenlik teşkilatı ve KGB’nin halefi olan FSB binasının Minecraft versiyonunu havaya uçurmayı planlarkenki görüntülerini ele geçirdiğini iddia ediyor.

TERÖRİST FAALİYETLER YÜZÜNDEN SUÇLU BULUNDULAR

Perşembe günü Krasnoyarsk’taki Doğu Askeri Mahkemesi Nikita Uvarov, Denis Mikhailenko ve Bodan Andreyev’i terörist faaliyetlerde bulunmak amacıyla eğitim almaktan suçlu buldu.

Çocuklardan Uvarov, masum olduğunu iddia ettikten sonra şimdi beş yıl hapisle karşı karşıya. Bu arada, iki arkadaşı da sırasıyla üç ve dört yıl hapis yatacak. Tüm zanlıların 14 yaşında oldukları kaydedildi.

Çocukların ebeveynleri ise çocuklarının normal ve diğer çocuklar gibi olduklarını söyledi. Mikhailenko’nun annesi, oğlunun suçlamalarla karşı karşıya kalmasının ardından geçen yıl, “Bu bombaları yaparken bile onun nerede olduğunu biliyordum. Ama bu küçük, çocukça bir şakaydı, bir çocuk bombasıydı” dedi.

BİRİ BEŞ YIL, İKİSİ DÖRT YIL HAPİS CEZASI ALDI

Sibirya’da ağır cezaya çarptırılan Nikita Uvarov ise yeni bir şeyler öğrenme arzusuyla bomba yapıp duvarlara Molotof kokteyli attığını söyledi: “Fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda çeşitli ünlü bilim insanları hakkında bir şeyler öğrenmeyi sevdim; ayrıca bilimsel ve eğitici programları da izledim.”

Uvarov suçlamaları reddetti ve bir duruşma öncesinde gözaltı merkezinde suçunu itiraf etmesi için zihinsel ve fiziksel baskıya maruz kaldığını iddia etti. Mahkemeye sunduğu kapanış konuşmasında, “Ben terörist değilim, suçlu değilim. Ben sadece eğitimimi bitirmek, eğitim almak ve buradan çok uzaklara, özel servislerden kimseyi rahatsız etmeyeceğim bir yere gitmek istiyorum.”

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