NASA duyurdu: 2031’de Uluslararası Uzay İstasyonu yok olacak

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) 2031'de imha etme planları olduğunu açıkladı. Buna göre, yaklaşık 445 tonluk yapı Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki 'uzay aracı mezarlığı' diye bilinen ıssız bir bölgeye düşürülecek...

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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 1998 yılında hizmete giren Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 2031’e kadar kullanılacağını açıklarken, 150 milyon dolarlık tesisin daha sonra imha edileceğini açıkladı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, uzay araştırmalarının geleceğine yönelik planlamaya devam ederken Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) operasyonlarını 2030’a kadar uzatmayı taahhüt ettiği vurgulandı.

İstasyonun direktörü Robyn Gatens, “ISS, çığır açan bir bilimsel platform olarak üçüncü ve en üretken on yılına giriyor” dedi. ”

1998’DE İNŞAATINA BAŞLANMIŞTI

1998’de inşaatına başlanan 109 metrelik istasyonun parçaları,”hiçliğin ortası”nın somutlaşmış hali olarak kabul edilen bir uzay çöplüğü olan Point Nemo’nun çevresine bırakılacak. Point Nemo, Güney Pasifik Okyanusu’nda Pitcairn Adaları yakınlarında yer alıyor.

1979’da yörüngeden çıkarılan ilk ABD uzay istasyonu Skylab ve 2001’de imha edilen Mir uzay istasyonu da dahil olmak üzere bir dizi başka uzay araçlarının enkazı da burada bulunuyor. Bu bölgenin, Jules Verne’in Denizler Altında Yirmi Bin Fersah kitabında maceraperest Kaptan Nemo’dan esinlenen Point Nemo adını aldığı belirtildi.

HALİ HAZIRDA ASTRONOTLAR ÇALIŞIYOR

İstasyonda şu anda ABD, Rusya, Japonya, Kanada ve Avrupa Uzay Ajansı’nın astronotları görev alıyor. İstasyon devreden çıkarıldıktan sonra ülkelerin kendi istasyonlarını kuracağı düşünülüyor. Biden yönetiminin, istasyonun operasyonel ömrünü 2030’a kadar uzatacağını onaylamasından bir ay sonra ise imha işlemlerine başlanılması bekleniyor.

Planlamaya göre, önce istasyonun yörüngedeki irtifası yavaşça azaltılacak. İstasyon alçaldıkça atmosfer de yoğunlaşacak. Yörüngeden çıkmadan önce, mürettebatsız uzay aracı fırlatılacak. Son aşamada ise canlılara zarar vermeyecek şekilde okyanusta ıssız bir alana düşmesini sağlanacak.

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