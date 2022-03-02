NASA’nın “Ay’da kadın astronot” projesi 2026 yılına sarktı

ABD'nin uzay ajansı NASA, 2024 yılına planladığı kadın astronot projesini yine ertelemek durumunda kaldı. Söz konusu fırlatmanın 2026 yılına bile zor yetişeceği düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’a tekrar gitmek istiyor. Bu seferki plan ise Artemis göreviyle ilk defa kadın bir astronotu Ay’a göndermek. Söz konusu görevdeki her bir fırlatma, en az 4,1 milyar dolara mal olacak.

Ama yapılan açıklamalara göre, başta 2024 yılı için hedeflenen görev, 2026 yılına bile zor yetişebilir. Gecikmenin sebebi ise; teknik zorluklar, Jeff Bezos’un NASA’ya açtığı dava ve zayıf iş performansları olarak sıralanıyor.

Her şey planlandığı gibi giderse, NASA, ilki insansız ve ikincisi mürettebatlı olmak üzere, Ay’ın yörüngesinde iki görev gerçekleştirecek.

EN AZ 4,1 MİLYAR DOLARA MAL OLUYOR

Artemis programıyla ilgili konuşan NASA Genel Müfettişi Paul Martin, verileri gözden geçirerek, her Artemis görevinin en az 4,1 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

Martin, “NASA’nın 2021’den 2025’e kadar Artemis’e 53 milyar dolar harcayacağını tahmin ediyoruz, ayrıca ilk dört Artemis görevinin fırlatma başına 4,1 milyar dolara mal olacağını gördük, bu da bize sürdürülemez gibi görünen bir meblağ” dedi.

NASA’nın Yardımcı Yöneticisi Jim Free de, Artemis görevinin en büyük amacının, astronotları Ay’a göndermek ve onları güvenli bir şekilde geri getirmek olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevdeyken Amerika’nın 2024 yılına kadar tekrar Ay’a dönmesi için çaba göstermişti ama başarıya ulaşamamıştı.

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