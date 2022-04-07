NFT nedir, ne işe yarar? NFT fiyatları dudak uçuklatıyor

NFT, Non-fungible token'ın kısaltması olarak biliniyor. Bir nevi dijital sertifika olan NFT'de, satılan ya da satın alınan sanat eseri ya da resim fiziksel bir varlık olarak bulunmuyor. NFT'nin dijital dünyadaki farkı, eserin veya varlığın eşsiz olarak tescillenmesine olanak sağlayan NFT’de GIF’ler, şarkılar ve videolar dahi bulunuyor.

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NFT yani non-fungible token son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. NFT olarak bilinen, takas edilemeyen tokenlerin popülaritesi son aylarda dikkat çeker şekilde patladı. Kripto topluluğunun bu varlıklara yatırım yapma hevesi, en popüler NFTlerin milyonlarca dolara satılmasıyla fiyatlarını çok yüksek seviyelere çıkardı.

NFT Nedir?

Değişebilen varlıklar olan dolar, hisse senedi, bitcoin veya altın külçelerinin aksine ‘değiştirilemez’ NFT varlıklar her biri benzersiz ve biricik kalemleri ifade ediyor. Elinizdeki bitcoin ile başkasının elindeki bitcoin aynı değer anlamına geliyor. Değiştirilemez Tokenlar (NFT) fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarını sağlar.

Ancak her bir bitcoinin farklı değerde olduğunu düşünün. O zaman bu artık bir birim olmaktan ve transfer aracı olmaktan çıkıyor. İşte NFT varlıkların durumu da bu. Aynı şeyden çok sayıda olabilmesine rağmen aralarından birinin orijinalliği ve sahipliğinin kesin olarak bilinebilmesi. NFT’ye örnek olarak dijital sanat eserleri, spor kartları, internetteki domain adı ve IP adresi olarak bulunan sanal arazi parçaları veya kriptopara birimi için kullanılan cüzdan adları verilebilir.

Değiştirilemez Tokenlar, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanılıyor. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine pasif gelir oluşturmuş oluyor.

NFTler, özgünlüklerini doğrulamak ve alıcıların mülkiyeti onaylamasına izin vermek için bir blok zincirine (blockchain) kaydedilen benzersiz dijital varlıklara bağlı dijital sertifikalardır. Bir NFT’nin değeri, benzersizliğinden gelir ve dijital sanatçıların çalışmalarından yararlanmalarına olanak tanır. Kopyalanamaz, bölünemez veya değiştirilemezler ve örneğin bir video oyunundaki çizimlerden oyun içi para birimine kadar hemen hemen her şeyi temsil edebilirler. Hiçbir iki NFT birbirine benzemez ve bu benzersizlik ve kıtlık onlara değer verir.

NFT DÜNYASININ EN ÇOK SATILAN 5 KOLEKSİYONU

NonFungible’a göre, NFT satışlarının artmasıyla birlikte, en çok satan beş NFT koleksiyonu ise şu şekildeydi:

5. FLUF WORLD

Yedi günlük satış hacmi 7.9 milyon dolar olan koleksiyonun satış sayısı 670, en yüksek satış fiyatı ise 99,742 dolardı. FLUF’ler, tamamen benzersiz olacak şekilde 14 kategoride oluşturuldu.

4. DOODLES

Yedi günlük satış hacmi 9.3 milyon dolar, satış sayısı 318 ve en yüksek satış fiyatı ise 214,666 dolar olan Doodle’lar, 10.000 parçalık bir koleksiyonla keyifli bir renk, özellik ve boyut yelpazesine sahip.

3. THE SANDBOX

Yedi günlük satış hacmi 9.9 milyon dolar, satış sayısı 910 ve en yüksek satış fiyatı ise 84,553 dolar oldu.

2. CRYPTOPUNKS

Yedi günlük satış hacmi 35.3 milyon dolar, satış sayısı 183, en yüksek satış fiyatı ise 951,844 dolar olan koleksiyon, Modern CryptoArt hareketine ilham veren proje olarak tanımlanıyor.

1. BORED APE YACHT CLUB

Yedi günlük satış hacmi 75.8 milyon dolar, satış sayısı 916 ve en yüksek satış fiyatı ise 834,938 dolar olan BAYC, Ethereum blok zincirinde yaşayan benzersiz dijital koleksiyon.

İNTERNET’İN KAYNAK KODU DA NFT OLARAK SATILDI

Berners-Lee, kodu 1989-1991 yılları arasında İsviçre'de çalışırken tasarladı ve yazdı. O sırada CERN'de çalıştığı için kaynak kodlarını kamuya ücretsiz bir şekilde sunan Berners-Lee, hiçbir zaman diğer teknoloji şirketlerinin liderleri gibi milyarder olamadı.

NFT dünyasının hızla yayılmasıyla Berners-Lee birilerinin kodun dijital olarak imzalanmış bir versiyonunu beğenebileceğini düşünerek NFT olarak satışa çıkarmaya karar verdi.

CEM YILMAZ DA NFT DÜNYASINA KATILDI

Beeple’ın NFT pazarında rekor kıran bir satışa imza atmasından sonra tüm gözler bu yeni dünyaya çevrildi. Sanat ve gösteri dünyasından pek çok ismin rağbet ettiği NFT pazarına Cem Yılmaz da katıldı.

Twitter’da önce “Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum. Deneme ya bişey değil .)” yazan Yılmaz, ardından da OpenSea isimli popüler NFT pazarındaki profilini paylaştı.

Yılmaz, OpenSea’de şu an için dört çizimini paylaştı. Ünlü komedyenin NFT eserlerine 14 Ekim'e kadar teklif verilebilecek.