Pentagon, UFO araştırmalarını hızlandırıyor

Pentagon, UFO araştırmalarını yeniden şekillendiriyor ve yeni bir görev için hazırlık yapıyor.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir uzaylılarla ilgili yayınlanan görüntüler ve raporlar ile dikkat çeken Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Havadaki Nesne Tanımlama ve Yönetim Grubu (AOIMSG) olarak adlandırılan tanımlanamayan uçan cisim (UFO) görüşlerini araştırmak için yeni bir isimle yeni bir görev gücü oluşturdu.

Şimdi, gökyüzüne bakan ajansın adı All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) olarak yeniden adlandırılacak ve daha fazla sorumluluk yüklenecek.

Yapılan açıklamaya göre oluşum; operasyonların güvenliğine yönelik tehditleri azaltmak ve askeri tesisler, operasyon alanları, eğitim alanları, özel kullanım hava sahası gibi alanlar üzerinde veya yakınında bulunan nesnelere odaklanacak.

ABD hükümeti son yıllarda UFO’lara daha fazla ilgi gösteriyor ve Senato İstihbarat Seçme Komitesi 2020’de fenomen hakkında bir soruşturma kararı da verdi.

Bir yıl sonra Pentagon yüzden fazla tanımlanamayan uçan cisim gözlemi belgeleyen bir rapor yayınladı, ancak uzaylı faaliyetine dair kanıt olmadığı sonucuna vardı.

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