Senatör Bernie Sanders, NASA’yı hedef aldı

Senatör Bernie Sanders, NASA'yı özel uzay girişimlerinin arkasındaki milyarderler Elon Musk ve Jeff Bezos arasındaki rekabeti kızıştırmakla suçluyor. Sanders, The Guardian için kaleme aldığı bir yazıda, NASA'dan ATM olarak bahsediyor.

Sozcu.com.tr

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Senatör Bernie Sanders, son zamanlarda dünyanın önde gelen iki zengin adamını ve onlara uzay araştırmaları konusunda destek olan NASA’yı sert bir şekilde eleştirdi.

Sanders, The Guardian için kaleme aldığı yazıda Jeff Bezos ve Elon Musk’ın servetlerini uzay araştırmalarına yönlendirerek vergilerden muaf olmalarını, ilerleyen süreçlerde bu araştırmalar ile daha da zenginleşebileceklerine dikkat çekerken, NASA’nın Bezos ve Musk karşısındaki pasif duruşunu eleştirdi. Sanders, uzay turizmindense dünyadaki hayatı iyileştirecek araştırmalara odaklanılması gerektiğini de vurguladı.

VERGİ İNDİRİMLERİNE GEREK VAR MI?

Senatör, ayrıca; ABD’deki servet yoğunluğunu kırmak için vergi oranının yükseltilmesi çağrısında da bulundu:

“Bu ülkedeki insanların yarısından fazlasının maaştan maaşa yaşadığı, 70 milyondan fazla kişinin sigortasız olduğu ve yaklaşık 600.000 Amerikalı’nın evsiz olduğu bir zamanda, Bezos’un yakıt alması için gerçekten milyarlarca dolarlık bir vergi mükellefi kurtarma paketi sağlamalı mıyız? Uzay hobisi mi?”

Sanders, aşırı zenginliğe ve güce sahip olanların uzay araştırmalarını tekellerine almalarına ya da astronotların Ay’a taşınmasına yardım ettikleri için vergi indirimlerinden kurtulmalarına izin vermemesi gerektiğini belirtiyor.

İKİ ZENGİN ADAM ARASINDA GEÇEN BİR YARIŞ

Senatör devam eden uzay yarışının, 1960’ların ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışının aksine “Amerika’nın en zengin iki adamı” arasında geçtiğine dikkat çekti.

15 Temmuz 1969’da, Satürn V roketi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki fırlatma rampasında dururken, yaklaşık 30 kişilik bir grup protestocu, “Uzay için milyarlar, açlar için peni” yazan pankartlar taşıyarak çitin dışında toplandı.

Şimdilerde de pek çok Amerikalı insanların Ay’a gitmesindense NASA’nın iklim değişikliğinin etkilerini izlemesi veya gelen asteroitlere göz kulak olması gibi diğer konulara odaklanması gerektiğini düşünüyor.

Sanders, uzay araştırmalarının insanlığa faydalarını vurgularken, uzayı zenginler için bir oyun alanı olarak gören birçok kişinin duygularını yansıtıyor.

Sanders yazısını, “Uzaya bir sonraki dev adımı attığımız zaman, bunu bir avuç milyarderi trilyonerlere dönüştürmek için değil, tüm insanlığa fayda sağlamak için yapalım” diye sonlandırıyor.

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