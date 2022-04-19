Şirketler için yeni tehlike: Elon Musk satın almak isterse?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için attığı adımlar teknoloji dünyasında yeni bir fobiyi ortaya çıkardı: "Elon Musk, şirketi almak isterse, nasıl aksiyon alırız?" Daha önce Musk'ın satın alma teklifi ile karşılaşan başka bir şirket çalışanı, bu süreci krizsiz bir şekilde geçirmek için tavsiyelerde bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz haftalarda Twitter’ı karıştıran Elon Musk, şirketin önce hissedarları arasına girmiş, ardından yönetim kurulunda olacağı haberleri yayılmış ve şirketi satın almayı istemişti. Ancak Musk’ın adımları sonuçsuz kalmış ve Twitter’da herhangi bir role sahip olamadığı gibi, platformu muhtemelen satın almayacağını da açıklamıştı.

Musk, ilk defa bir şirketin müşterisi olduğu ya da birtakım işleyişlerinden memnun olmadığı (tweet düzenleyememekten şikayetçiydi) için o şirketi satın almaya çalışmıyor.

Bloomberg editörlerinden Conrad Quilty-Harper, daha önce popüler haftalık bilim ve teknoloji yayını New Scientist’te çalışıyordu. Harper, çalıştığı dönemde Musk’ın yayını almaya çalıştığını ancak bu çabanın tıpkı Twitter’da olduğu gibi sonuçsuz kaldığını anlatıyor.

SADECE ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Daha önce Londra merkezli haftalık bilim dergisi New Scientist’in dijital editörü olarak çalışan Harper, Musk’ın, 2019’da New Scientist’i satın almanın ne kadara mal olacağını sorduğunda yönetimin karıştığını belirtiyor.

“Elon Musk ile ara sıra etkileşimler benim veya ekibim için yeni değildi. Bir iş arkadaşım, birkaç ayda bir röportaj için ona doğrudan mesaj gönderirdi. Hatta bazen Musk, ‘New Scientist benim en sevdiğim süreli yayındır’ diyerek yanıt verirdi. Bu flört, 2019’da bir bahar günü bilim dergimiz için Twitter’da bir devralma teklifiyle devam etti.”

Harper, Musk’ın yayının ödeme aşamalarından şikayet etmesinden sonra New Scientist’i doğrudan satın almanın ne kadara mal olacağını sorduğunu söylüyor: “Sonunda, bir anlaşma olmadı; hatta şirket daha sonra Daily Mail Group’a yaklaşık 92 milyon dolar karşılığında satıldı. Ancak Musk’ın teklifi, yönetimi nasıl yanıt vereceği konusunda karıştırdı.”

TEKLİFİNDE CİDDİ Mİ, DEĞİL Mİ?

Musk’ın tüm dünyaya açık bir şekilde Twitter üzerinden teklifler yapması şimdi gizliden gizliye pek çok şirketin fobisi. Milyarder CEO’nun bu tekliflerde ciddi mi olduğunu ya da şirketleri tiye mi aldığını anlamak da zor olunca bu tip bir durumda nasıl davranılması gerektiği tam bir muamma.

Harper, yaşadıkları deneyimden yola çıkarak olası bir Elon Musk teklifine karşı yapılması gerekenleri anlatıyor:

1. TWITTER HESABINIZI KULLANIN

Musk’tan yaklaşan bir satın alma teklifinin erken uyarı işareti, hesabınızı takip ediyor olması. Size DM atıyor mu? Bunlar, sizin ve sosyal medya yöneticilerinizin bilmesi gereken şeyler.

2. PANİK YAPMAYIN

Eğer Musk, size Twitter üzerinden bir teklifte bulunursa, bunun yine de iyi bir şey olduğunu unutmayın. Özellikle şirketinizin kaderinin, kaostan hoşlanan 81,7 milyon Twitter takipçisi ile dünyanın en zengin adamının kaprislerine bağlı olduğu bir durumda panik yapmamak önemli.

3. SOSYAL MEDYA YÖNETİCİNİZE GÜVENİN

Bütün gün ofisinizin bir köşesinde oturup gönderilecek en iyi GIF’leri düşünen o düşük maaşlı ve hüsrana uğramış kişi mi? Artık tüm şirketteki en önemli kişi o. Çünkü Musk’a sınırlı sayıdaki karakterle cevap verecek kişiler bizzat onlar.

4. EMOJİ KULLANIN

Musk, memler yaratan ve dağıtan bir kişi olarak biliniyor. Bir emoji ile yanıt vermek, teklifinin şaka çıkması halinde ciddi bir yanıt vermekten çok daha iyi olacaktır.

5. KISA VE ÖZ OLUN

Yönetim kurulunuz ve yöneticileriniz, muhtemelen 280 karakterlik sınıra sahip bir ortam kullanarak şirketin mülkiyeti için pazarlık yapmak üzere olduğunu bilmeli. Her harf önemli.

7. ÇOK CİDDİYE ALMAYIN

Musk, New Scientist’i satın almadı ve perşembe günü de kabul ettiği gibi, Twitter’ı asla satın almayabilir. Bu nedenle, teklif alınca dikkatli bir şekilde yanıt vermek oldukça önemli.

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