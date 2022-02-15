Skype artık konuşmaları Türkçe dahil 41 farklı dile çevirebiliyor

Skype için yayınlanan son güncellemeden sonra platformda 41 farklı dilde çeviri yapılıyor. Türkçe de Skype'ın çevrilen konuşmalar özelliği için desteklenen en son dil oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Microsoft iOS ve iPadOS’ta Skype için bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, uygulamayı her iki platformda da 8.80.1 sürümüne getirirken birkaç yeni özellik içeriyor. Skype artık çevrilmiş konuşmalar için daha fazla dili destekliyor ve belirli profiller için bağlantıları devre dışı bırakma seçeneğini içeriyor.

Kullanıcılar artık Skype for Translated Conversations Türkçe’yi kullanabilir. Şu anda Skype üzerinden toplam 41 dil çevrilebiliyor, ancak bunlardan bazıları İspanyolca gibi aynı dillerin farklı varyasyonları.

Skype, yazılan mesajları çevirme yeteneğine sahipti, ancak bu özellik grup sohbetleri veya grup aramalarıyla kullanılamıyor. Skype, ayrıca sözlü konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirebilir.

İlginizi Çekebilir Elon Musk, Ay ve Mars'a gidecek Starship için ilk güncellemeleri paylaştı

İlginizi Çekebilir Apple'ın gizlilik güncellemeleri Facebook'un hisselerini düşürdü