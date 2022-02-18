Snapchat’te artık eski kullanıcı isimleri değişebilecek
Snapchat, kullanıcıların platformdaki isimlerini değiştirmelerine izin verecek. Böylece kullanıcılar, yıllar önce aldıkları isimleri yenileyebilecekler.
TechCrunch’ın haberine göre, 23 Şubat’tan itibaren kullanıcılar, kullanıcı adlarını uygulama içinde düzenleyebilecek, ancak her kişi yılda yalnızca bir kez değiştirebilecek. Diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi, alınan kullanıcı adları tekrar kullanılamaz.
Kullanıcı adını değiştirmek için profil bilgilerinize erişmek ve kullanıcı adını seçmek yeterli. Kullanıcı adı değişikliğinin yanı sıra Snap, kullanıcıların bulundukları yerin yakınındaki canlı eğlence etkinliklerini keşfetmelerini sağlamak için Ticketmaster ile yeni bir ortaklık kurduğunu da duyurdu.