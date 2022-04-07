SpaceX’in planlarına ABD ordusu engeli

Bloomberg'in haberine göre; ABD ordusu, SpaceX'e şirketin Güney Teksas'taki Starbase fırlatma tesisini genişletme başvurusuna dair incelemenin durduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Musk, daha önce Starship’in muhtemelen bu yıl ilk kez yörüngeye uçacağını söylemişti. Ancak Twitter’ın yeni hissedarı, SpaceX’in CEO’sunun planları şu an için sekteye uğradı.

Bloomberg’in haberine göre SpaceX, Boca Chica’da bulunan sitede daha fazla altyapı inşa etmenin yanı sıra ikinci bir fırlatma ve iniş pisti eklemek istiyor. Şirket, tamamen yeniden kullanılabilir bir fırlatma aracı olarak tasarlanan Starship mega roketini Starbase’de inşa ediyor ve roket prototiplerini testlerin ardından fırlatmayı planlıyor.

Ancak ordu, 7 Mart tarihli bir mektupta SpaceX’in izin için talep edilen bilgileri sağlamadığını söyledi.

ORDUNUN İSTEĞİNİ SAĞLAYAMAZSA DEVAM EDEMEYECEK

Ordu Birlikleri, SpaceX’in genişleme isteğinin sulak alanlar, bölgedeki nesli tükenmekte olan veya tehdit altındaki türler ve bölgedeki tarihi binalar üzerindeki etkisi hakkında bilgi aradığını belirtti. Ayrıca, SpaceX istenen bilgileri gönderir göndermez sürecin devam edebileceğini de dikkat çekti.

Ordudan Lynda Yezzi Bloomberg’e verdiği demeçte, “İstenen bilgi olmadan izin süreci devam edemez” dedi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), nisan ayına kadar tamamlamayı umduğu fırlatma sahasının çevresel bir değerlendirmesini de yapıyor. SpaceX’in sahadan yörüngesel Starship fırlatmalarını gerçekleştirmeden önce FAA’nın değerlendirmesini yapması gerekiyor.

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