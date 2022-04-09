Tarihte bir ilk: 55 milyon dolar ödeyen ziyaretçiler, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidiyor

Tarihteki ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu bugün NASA ve Axiom Space iş birliği ile gerçekleşti. SpaceX'in Falcon 9 roketi TSİ 16.17 sularında uzaya fırlatılırken, ISS'e varan ilk sivil ekibin burada yaklaşık 8 gün kalacağı ve bir görev için çalışacağı açıklandı.

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Axiom Space ve NASA iş birliği ile gerçekleştirilen ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu bugün gerçekleşti.

Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) fırlatılan ve tamamı sivillerden oluşan ekip, bir haftalık görevlerini tamamlamak üzere yörüngedeki araştırma platformuna güvenli bir şekilde ulaştı.

Kanadalı yatırımcı ve hayırsever Mark Pathy, ABD’li girişimci Larry Connor ve eski İsrail Hava Kuvvetleri pilotu Eytan Stibbe, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden bugün TSİ 16.17’de ISS’e doğru harekete geçti. Kendilerini ‘uzay turistleri’ olarak nitelendirmeyen ve uzaya bir görev için gittiklerini belirten ekip, SpaceX Crew Dragon kapsülüyle uzay uçuşunu tamamladı.

Emekli NASA astronotu Michael López-Alegría’nın da komutan olarak görev yaptığı açıklandı.

Axiom Space ve Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi ilk kez tamamı sivil bir mürettebattan oluşan ilk uçuştaki yolcuları taşıyarak tarihe de adını yazdırmış oldu.

O anlar NASA tarafından canlı yayınlanırken, Florida yakınlarındaki bölgelerde tarihi anı görmek isteyenler de açık alanlara akın etti.

Yolculuk, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden başladı ve uluslararası Uzay İstasyonu’na güvenli bir şekilde inilmesiyle sona erdi.

Tarihe geçen uzay yolculuğuna imza atan sivillerin bu seyahat için kişi başı 55 milyon dolar ödediği de ortaya çıktı. Bu da uçuşun toplam ücretinin 165 milyon doları bulduğu anlamına geliyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, bu ücretin içinde uzay turistlerinin tüm ekipmanları, roket yolculuğu ve uzayda yiyecekleri yemekler de bulunuyor.

Ekibin uzayda yaklaşık 8 gün geçirmesi planlanıyor.

SpaceX, geçtiğimiz yıl da bir milyarder ve konuklarını üç günlük bir yörünge yolculuğuna çıkarmıştı. Ancak bu uçuşta profesyonel astronotlar ve uzay görevlileri de bulunuyordu.

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