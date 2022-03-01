Teknoloji şirketlerine savaş baskısı artıyor

Google, Meta, Twitter, Telegram ve diğer teknoloji şirketleri Ukrayna, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD'den gelen talepler arasında kaldılar.

Tayfun HOPALI / ABD

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için başlattığı savaş teknoloji platformlarını paralel bir bilgi savaşı için hayati bağlantılar haline geldiğinden önemli kararlar almaları gereken duruma getirdi.

New York Times'da yer alan haberde son birkaç gün içinde Google, Meta, Twitter, Telegram ve diğer şirkeler Ukrayna, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD yetkililerinin artan talepleriyle boğuşmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Cuma günü, Ukraynalı liderler Apple, Meta ve Google’a Rusya içindeki hizmetlerini kısıtlamaları için çağrıda bulunurken Google ve Meta, Rus devlet medyasının platformlarında reklam satmasını engelledi.

Google’ın CEO’su Sundar Pichai, üst düzey Avrupa Birliği yetkilileriyle Rus dezenformasyonuna nasıl karşı koyulacağı konusunda da konuştu. Aynı zamanda, Rusya ve Ukrayna’da yaygın olarak kullanılan bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, yanlış bilgiler nedeniyle savaşla ilgili kanalları kapatmakla tehdit etti.

Pazartesi günü Twitter, Rus devlet bağlantılı medya kuruluşlarına bağlantılar içeren tüm gönderileri etiketleyeceğini ve ardından Meta, savaş propagandasını önlemek için Avrupa Birliği’ndeki bu kuruluşların bazılarına erişimi kısıtlayacağını söyledi.

Teknoloji şirketleri zor kararlarla karşı karşıya. Herhangi bir yanlış adım maliyetli olabilir, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki işlerini düzenleme çabalarına daha fazla ivme kazandırabilir veya Rusya’nın bunları tamamen yasaklamasına neden olabilir.

EK ADIMLAR ATILDI

Google, Meta, Twitter ve diğerleri bazı adımlar atıp bazılarını atmazlarsa, çok az şey yapmakla veya gönülsüz görünmekle suçlanabilirler. Ancak çok fazla hizmet ve bilgiyi engellemek, sıradan Rusları devlet propagandasına karşı koyabilecek dijital konuşmalardan da kesebilir.

Çatışma tırmandıkça, şirketler ek adımlar attı. Google’ın Haritalar bölümü, insanların nerede toplandığını göstererek güvenlik riskleri oluşturabileceği endişesiyle Ukrayna içindeki trafik bilgilerini görüntülemeyi durdurdu. Facebook, Kremlin yanlısı bir etki kampanyasını ve Ukrayna’daki kullanıcılarını hedef alan ayrı bir bilgisayar korsanlığı kampanyasını kaldırdığını duyurdu.

Twitter, kullanıcıların bilgi kaynaklarından haberdar olmaları için Rus devlet bağlantılı medya kuruluşlarına bağlantılar içeren tüm tweetleri etiketledi.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, platformda 600.000’den fazla takipçisine, Ukrayna ve Rusya’daki savaşla ilgili bazı kanalları, çatışmayı şiddetlendirebilecekleri ve etnik nefreti körükleyebilecekleri için engellemeyi düşündüğünü bildirdi.

Kullanıcılar, bağımsız bilgi için Telegram’a güvendiklerini söyleyerek olumsuz yanıt verdi. Bir saat sonra Durov kararını değiştirdi. Birçok kullanıcı, onlar için tek bilgi kaynağı olduğumuz için, çatışma döneminde Telegram kanallarını devre dışı bırakmayı düşünmememizi istedi” diye yazdı.

Meta’nın güvenlik ekibi, Rusya’nın devlet tarafından işletilen en büyük medya sitelerinden ikisi olan Sputnik ve Russia Today’in platformlarında kısıtlanıp kısıtlanmayacağını veya gönderilerini, kaynaklarını açıkça belirtecek şekilde etiketlemeyi uzun süredir tartışıyor.

Çalışanlar, Meta yöneticilerinin Rusya’yı kızdıracaklarını söyleyerek hamlelere direndiğini söyledi. Ancak savaş patlak verdikten sonra, Meta’nın küresel işlerine başkanlık eden Nick Clegg Pazartesi günü şirketin Russia Today’e ve Avrupa Birliği genelinde Sputnik’e erişimi kısıtlayacağını duyurdu.

Rusya, sosyal medya gönderilerini ve ülke içindeki diğer bilgi akışlarını giderek daha fazla sansürlemeleri için onlara baskı yapıyor. Aynı zamanda Batılı yetkililer, şirketleri Rus devlet medyasını ve propagandasını engellemeye zorluyor. Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya liderleri Meta, Google, YouTube ve Twitter’a, onlardan Russia Today ve Sputnik de dahil olmak üzere Kremlin yanlısı ve resmi hükümet hesaplarını askıya almalarını istedi.

Ukrayna başbakan yardımcısı Meta, Apple, Netflix ve Google’ı ülkeyi izole etmek için Rusya içindeki hizmetlerine erişimi kısıtlamaya çağırdı. YouTube’a yazdığı mektupta “Desteğinize ihtiyacımız var” dedi. Amerikalı politikacılar da Rus propagandasını kısıtlamak için talepte bulundular.

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