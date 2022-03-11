Terapi köpekleri ağrı ve depresyonu %50 oranında azaltabiliyor

Son yapılan bir araştırmaya göre, özel olarak eğitilmiş terapi köpekleriyle sadece 10 dakika geçirmek, hastalardaki acı, ağrı, kaygı ve depresyonu ciddi oranda hafifletebiliyor.

Sozcu.com.tr

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Kanadalı araştırmacılar tarafından, 200 hasta üzerinde yapılan çalışmada, katılımcılardan ağrı, anksiyete ve depresyonlarını 10 üzerinden puanlamaları istendi. Bir terapi köpeğiyle vakit geçirme imkanı bulanlar, puanlarını yaklaşık %50 oranında düşürdüler.

Daily Mail’in haberine göre, acil servislere başvuran hastalar üzerinde yapılan araştırmada, Spaniel cinsi Murphy adındaki köpekle etkileşime giren hastalar, ağrı düzeylerinin yüzde 43’e kadar düştüğünü bildirdiler. Katılımcılar ayrıca kaygı duygularında da yüzde 48’e varan bir azalma olduğunu belirttiler.

VÜCUTTA OKSİTOSİN HORMONU SALGILANIYOR

Elde ettikleri sonuçları Plos One dergisinde yayınlayan araştırmacılar, kontrol grubu hastalarında benzer bir azalmaya rastlamadıklarını söylediler.

Önceki araştırmalar, köpeklerle girilen küçük etkileşimlerin bile beynin, aşk ya da bağlılık hormonu olarak da bilinen oksitosin hormonunu salgılamasına neden olabileceğini göstermişti.

Araştırmanın başındaki isim olan Dr. Colleen Dell, elde ettikleri bulguların, terapi köpeklerinin acil servis hastaları için önemli bir değer taşıdığını gösterdiğini söyledi. Fiziksel ihtiyaçları bulunan hastalara yardımcı olan rehber köpeklerden farklı olarak, terapi köpekleri insanlara duygusal destek sağlayarak onları rahatlatıyor.

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