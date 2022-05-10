TikTok çalışanları şikâyetçi: Mutsuzluk ve tükenmişlik hâkim

TikTok çalışanları, sosyal medya devinin katı çalışma kültürü nedeniyle tükenmişlik ve ciddi zihinsel sıkıntıya maruz kaldıklarını iddia ediyor.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda en çok kullanılan ve Z kuşağının en çok tercih ettiği uygulama olarak dikkat çeken TikTok, bu defa başarılarıyla değil; çalışanlarının şikâyetleriyle gündemde. Merkezi Pekin’de bulunan teknoloji devinin, Amerikalı çalışanlarından uzun çalışma saatleri talep ettiği iddia ediliyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre; Amerikan operasyonları Los Angeles’ta bulunan TikTok için; çalışanlar, hafta sonları çalıştıklarını, Çin’deki meslektaşlarıyla sanal toplantılara katıldıklarını ve bu yüzden uyuyamadıklarını anlattılar.

Birçoğu, Çince yazılmış dahili belgeleri anlamakta güçlük çektiklerini ve çeviri yazılımlarının çoğu zaman incelikleri gözden kaçırdığını söyledi. Bazı çalışanlar haftada ortalama 85 saat toplantı yaptıklarını belirtirken, bunun ruh sağlıkları üzerindeki olumsuz etkisinden şikâyet ettiler.

“AİLEMDEN ÇOK İŞ ARKADAŞLARIMLA YEMEK YEDİM”

Teknoloji devlerindeki çalışma kültürünün katı ve çalışanları ezici olduğuyla ilgili iddialar sık sık gündeme geliyor. Bununla birlikte, TikTok’taki kültürün, teknoloji endüstrisinin rekabetçi dünyasında bile cezalandırıcı olduğu iddia ediliyor. Melody Chu, Facebook, video oyun geliştiricisi Roblox, sosyal ağ uygulaması Nextdoor ve TikTok’ta çalıştıktan sonra istifa eden isimlerden biri. Chu, kasım ayında şirketten ayrıldığını ve artık şirkette olmanın bir kâbusa dönüşmüş olduğunu söylüyor.

Chu, TikTok’un çalışma saatlerinin talepkâr olduğunu belirtirken, şirketteki sorunların daha köklü olduğunu iddia etti.

Chu, ailesi yerine dünyanın diğer ucundaki meslektaşlarıyla toplantılarda daha çok akşam yemeği yediğini ve sonunda evlilik danışmanlığı aldığını söylüyor.

Haziran 2020’de şirkete katılan Chu, Medium’daki yazısında şunları yazdı: “TikTok’ta çalışmanın bana bu kadar pahalıya mal olacağını bilseydim, işi asla kabul etmezdim. Kariyer prestijimin zihinsel ve fiziksel sağlığıma değmediğini öğrendim.”

HAFTA SONU DA ÇALIŞMASI İSTENİNCE İSTİFA ETTİ

Şubat ayına kadar TikTok’ta reklam satışlarından sorumlu küresel hesap direktörü olan Pabel Martinez de gazeteye verdiği demeçte, projesini zamanında tamamlamış olmasına rağmen bir hafta sonu çalışmaya itiraz ettikten sonra TikTok’tan ayrıldığını söyledi. Martinez, menajerinin yanıtının şu şekilde olduğunu söyledi: “Bizim burada iş yapma şeklimiz böyle değil.”

TikTok, çalışma kültüründe değişiklikler yaptığını söyledi: “Şeffaflık ve geri bildirim kültürünü teşvik ediyoruz ve hem topluluğumuzun hem de çalışanlarımızın gelişmesine izin veren adil bir platform ve iş kurmaya kararlıyız.”

TikTok altı yıl önce kuruldu ve popülaritesini patlatarak dünyanın en çok indirilen uygulamalarından biri haline geldi. Teknoloji endüstrisi uzun zamandır çalışma ortamlarını cezalandırmasıyla biliniyor ve TikTok’un, çalışma kültürü açısından sık sık eleştirilen Amazon’dan ilham aldığı söyleniyor.

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