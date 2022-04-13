Twitter hissedarından Elon Musk’a dava

Elon Musk, sosyal medya şirketinin yüzde 5'inden fazlasına sahip olduğunu açıklamada geciktiği için bir Twitter Inc. hissedarı tarafından dava edildi. Marc Bain Rasella isimli hissedar, Elon Musk'ın, hisse sahibi olduğunu bildirmede yasal olarak geciktiğini ve bu gecikme yüzünden bazı hissedarların kâr edemediğini ileri sürdü.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde Twitter’da önce hissedar olan ardından da yönetim kurulunda yer alacağı konuşulan Elon Musk, şimdi de bir dava ile gündeme geliyor.

Twitter hissedarı Marc Bain Rasella, salı günü Manhattan Federal Mahkemesi’nde Musk’ın elindekileri daha önce SEC’e açıklaması gerektiğini iddia ederek Musk’a menkul kıymet dolandırıcılığı davası açtı.

Yatırımcı, Musk’ın Twitter hissesini açıklayan formu sunduğunda, şirket hisselerinin 1 Nisan’da 39.31 dolardan 4 Nisan’da 49.97 dolara yüzde 27 yükseldiğini söyledi. Oysa Musk, hisseleri daha önce satın almıştı ve zamanında açıklamış olsaydı hisseler de o zaman değer kazanacaktı. Rasella, 24 Mart’tan 1 Nisan’a kadar Twitter hisselerini satan bir yatırımcı sınıfını temsil etmeye çalışıyor.

DİĞER HİSSEDARLARI ZARARA UĞRATTI

Rasella’nın açtığı dava, milyarderin elindeki varlıkları 24 Mart’a kadar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na açıklaması gerektiğini iddia ediyor, ancak açıklamanın gecikmesi Twitter’ın hisse fiyatını düşürdü ve Musk’ın daha fazla hisseyi daha düşük bir fiyata satın almasını sağladı. Musk, en az yüzde 5’lik bir hisseye sahip olduğunu açıklamada gecikerek yasal süreyi ihlâl etmekle suçlanıyor.

Dava iddiasına göre; Musk’ın büyük bir hisseye sahip olduğunu kabul etmeden yaklaşık iki hafta önce şirketteki hisselerini satan daha az varlıklı yatırımcılara zarar verdi.

Musk’ın yasal başvuruları, 31 Ocak’ta her biri 36.83 dolardan hisse satın aldığını ve ardından 1 Nisan’a kadar neredeyse her işlem gününde daha fazla hisse biriktirmeye devam ettiğini gösteriyor.

24 MART’TA AÇIKLAMASI GEREKİRKEN SESSİZ KALDI

Davada, 14 Mart’a kadar Musk’ın Twitter’daki hissesinin, ABD menkul kıymetler yasası kapsamındaki varlıklarını 24 Mart’a kadar kamuya açıklamasını gerektiren yüzde 5’lik bir eşiğe ulaştığı iddia ediliyor. Ancak Musk, 4 Nisan’a kadar gerekli açıklamayı yapmadı.

Oysa Musk’ın açıklaması, Twitter hisselerinin 1 Nisan’dan 4 Nisan’ın sonuna yaklaşık 50 dolara yakın yükselmesine neden oldu ve davaya göre, Musk’ın uygunsuz bir şekilde gecikmeli açıklamasını yapmadan önce hisse satan yatırımcıların kâr etmesini engelledi.

Dava, 24 Mart ile 4 Nisan arasında hisse satan Twitter hissedarlarını temsil eden bir toplu dava olarak ortaya çıkıyor.

YÖNETİM KURULU KOLTUĞUNU REDDETTİ

Musk’ın hissesini açıklamasından bir gün sonra, Twitter CEO’su Parag Agrawal Tesla CEO’sunun yönetim kurulunda olacağını da duyurdu. Ancak kısa bir süre sonra, SpaceX CEO’sunun yönetim kurulu koltuğunu resmen reddettiği haberi geldi.

Brandeis Üniversitesi finans profesörü Anna Scherbina, Musk’ın potansiyel olarak aktivist bir yatırımcıya dönüşebileceğini, yönetim üzerinde baskı oluşturabileceğini ve istediğini elde edene kadar onları zorlayabileceğini söylüyor.

AKTİVİST YATIRIMCI OLUP ŞİRKETİ ELE Mİ GEÇİRECEK?

Scherbina, aktivist yatırımcıların bir şirketi etkilemek için kullandıkları taktikler arasında; baskı yapmak ve hatta şirket hakkında halka bilgi vermek olduğunu söyledi: “Aktivist yatırımcılar aynı zamanda bakış açısını paylaşan kişileri yönetim kuruluna yerleştiriyor ve daha agresif durumlarda şirketin CEO’sunu değiştirmeye bile çalışıyorlar.”

Scherbina, bu tip taktiklerin nedeni olarak aktivist yatırımcının şirkette bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünmesinden kaynaklandığını söylüyor.

DAHA FAZLA HİSSE SATIN ALMAK İSTİYOR

Wall Street analistleri ise, Elon Musk’ın daha önce katılmaktan heyecan duyduğunu belirttiği Twitter Yönetim Kurulu’ndaki sandalyesinden vazgeçmesinin nedeni olarak ise Tesla CEO’sunun daha fazla hisse satın alması ve şirketin devralınmasını organize etmesi olduğunu iddia ediyor.

Musk, Twitter hissesine yaklaşık 2,6 milyar dolar harcadı.

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