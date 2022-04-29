Twitter, kullanıcı sayısını yanlış hesapladı

Twitter, bağlantılı hesaplarla ilgili yaşadığı bir sorun nedeniyle son üç yılda kullanıcı sayılarını fazla belirtti. Teknoloji sitesi The Verge'ün haberine göre her çeyrekte kullanıcı sayısıyla ilgili rakamları yanlış açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Twitter, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayınlarken yeni bir iddia ile yine gündemde. Şirketin, bağlantılı hesaplarla ilgili teknik bir hata nedeniyle son üç yılda kullanıcılarını fazla saydığı iddia edildi.

Yanlış sayım, Twitter’ın 2019’da kullanıcıların hesaplar arasında daha kolay geçiş yapmak için birden fazla hesabı birbirine bağlamasını sağlayan bir özelliği başlatmasından sonra geldi. Kazanç raporuna göre, bu bağlantılı hesapların tek bir kişiye ait olsalar bile ayrı günlük aktif kullanıcılar olarak sayılmasıyla ilgili bir hata yapıldığı belirtiliyor.

Hatanın düzeltilmesinden sonra da Twitter, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 artış göstererek 229 milyon günlük kullanıcıya sahip olduğunu söyledi. Şirket ayrıca bu çeyrekte 1,20 milyar dolar kazanç sağladığını da belirtti.

Ancak son günlerde Elon Musk’ın şirketi satın alma çalışmaları devam ederken sosyal medya devinin böyle bir hata yapması dikkat çekti.

Twitter ilk defa platform kullanıcılarını yanlış bir şekilde saymıyor. 2017 yılındaki bir habere göre de şirket, kullanıcı sayılarını üç yıl boyunca yaklaşık bir ila iki milyon arasında abarttı.

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