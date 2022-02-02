Twitter kurucusu Dorsey’den Facebook kurucusu Zuckerberg’e eleştiri

Twitter'ın eski CEO'su Jake Dorsey, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in kripto para birimleriyle ilgili hamlelerini sert bir dille eleştirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birkaç ay önce Meta çatı ismini alarak Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformları bir araya toplayan ünlü girişimci Mark Zuckerberg’in Diem adını verdiği kripto paraya eleştiri Twitter’ın eski CEO’su ve şu an Block’un CEO’su olan Jack Dorsey’den geldi.

Facebook’un en büyük rakiplerinden biri olan Twitter’ı kuran isim olarak bilinen Dorsey son dönemde kripto para birimleri ile ilgili açıklamalarıyla gündem oluyordu. Meta’nın kripto para projesi Diem’in başarısız olduğunu söyleyen Dorsey, “Meta, kendi para birimini yaratmak yerine Bitcoin gibi kripto para birimlerine odaklanmalıydı” dedi.

2019’da Libra adıyla lanse edildikten sonra Diem adını alan Facebook’un kripto parası önceki gün sessiz sedasız, Silvergate Capital Corp. isimli kuruluşa satıldı.

Dorsey, “Onlar, Facebook’a ait bir kripto para yapmak istediler, muhtemelen doğru sebepleri ve gerekçeleri vardı. Fakat Bitcoin gibi açık protokol kullanmadılar. Çok çaba ve vakit sarf ettiler. O zaman boyunca bu tür bir kripto paraya odaklansalar çok daha avantajlı durumda olurlardı” dedi.

Meta, dijital bir cüzdan uygulaması geliştirip, insanların Diem harcamasına ve transfer etmesine izin vermeyi planlıyordu. Fakat proje satıldıktan sonra Meta’dan tamamen çıkmış oldu.

İlginizi Çekebilir Facebook Messenger artık konuşmaların ekran görüntüsü alınırsa bildirim gönderecek