‘Twitter yönetiminden memnun değilim’ diyen Elon Musk’a iş başvurusu yağıyor

Twitter'ı satın alarak gündem olan Elon Musk'ın platformun yönetimine inancının olmadığını açıklaması piyasayı hareketlendirdi. Birkaç ay önce CEO olarak atanan Parag Agrawal'ın görevden alınacağı iddiaları ortaya atılırken çok sayıda Twitter kullanıcısı Musk'ı etiketleyip, "Beni işe al" mesajı atmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk gündem yaratmaya devam ediyor… Satıştan sadece birkaç ay önce CEO koltuğuna oturan Parag Agrawal’ın da görevinin sallantıda olduğu iddia edildi.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ın yönetiminden memnun olmadığı ve şirketin yönetim biçimine inancı olmadığı yönündeki iddialar üzerine Agrawal’ın işten çıkarılabileceği konuşuluyor. Her ne kadar Musk’ın Twitter’ı satın alma süreci henüz tamamlanmasa da çok sayıda Twitter kullanıcısı ve girişimci Elon Musk’ı etiketleyerek mesaj atmaya başladı.

Business Insider, çok sayıda girişimcinin Musk’a alenen mesaj atarak iş başvurusunda bulunmak istediğine dair kapsamlı bir haber yayınladı. Makalede, Nikita Bier isimli bir girişimcinin Musk’a mesaj atarak, “Beni ürünlerden sorumlu başkan yardımcısı yap” dediğine dikkat çekti. Bier’in bir süre önce Meta tarafından satın alınan bir uygulama geliştirdiği kaydedildi.

Yazar Antonio Martinez de Twitter’da işe başlamak istediğini söylerken bunu 280 karakter sınırlamasıyla yazdığı özgeçmişiyle paylaştı.

Yıldız Savaşları serisinde Kaptan Kirk’ü canlandıran William Shatner da “Twitter’ın yüzü” olmak istediğini söyledi.

Öte yandan dünyanın önde gelen kurumlarından MIT’de araştırma görevlisi olarak çalışan Lex Fridman da, “Aşktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” olmak istediğini söyledi. Fridman, kişisel Twitter hesabından, “Kripto para birimi üzerinden ayda 69 dolar almak istiyorum. Bunun karşılığında dünya genelinde sevgiyi artırmak için ne yapabiliriz ona bakacağım” dedi.

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