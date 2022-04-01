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Twitter’a düzenleme butonu geliyor

Sosyal paylaşım ağı Twitter, bir düzenleme butonu üzerinde çalıştığını duyurdu.

Yayınlanma: 21:36 - 01 Nisan 2022 Güncellenme:
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Twitter’a düzenleme butonu geliyor

Twitter, sosyal paylaşım ağı için yolda olan bir özelliği duyurdu.

Şirketin paylaşımında, düzenleme butonun üzerinden çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Twitter’ın duyurusunu 1 Nisan şakası olarak yorumladı.

Twitter’ın yöneticileri tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan bir açıklamada uzun süredir beklenen ancak buna rağmen bir türlü getirilmeyen ‘gönderiyi düzenle' özelliğinin getirilmesinin düşünüldüğü aktarılmıştı.

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