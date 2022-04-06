Twitter’dan düzenleme butonu açıklaması: Testleri başlatıyoruz
Twitter'ın 1 Nisan'da düzenleme butonu üzerinde çalıştığını duyurmasının ardından, açıklamanın şaka olabileceği yorumları sonrası yeni bir paylaşım yapıldı. Şirketin duyurusunda önümüzdeki aylarda testlerin başlatılacağı belirtildi.
Sosyal paylaşım ağı Twitter, 1 Nisan’da düzenleme butonu üzerinde çalıştığını duyurdu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları da Twitter'ın paylaşımını 1 Nisan şakası olarak yorumladı.
“ŞAKA YAPMIYORDUK”
Twitter, konuyla ilgili yaptığı yeni paylaşımlar yaptı.
Özellikle ilgili kısa bir video paylaşan Twitter, “Not: Şaka yapmıyorduk” dedi.
Ayrıca, Twitter, mesajında şu ifadelere yer verdi:
* Şimdi herkes soruyor… Evet, geçen yıldan beri bir düzenleme özelliği üzerinde çalışıyoruz! Hayır, fikri bir anketten almadık.
* Neyin işe yaradığını, nelerin yaramadığını ve nelerin mümkün olduğunu öğrenmek için önümüzdeki aylarda Twitter Blue laboratuvarlarında testleri başlatıyoruz.