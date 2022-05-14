Twitter’dan vazgeçmeyen Elon Musk bot hesapları tespit edecek

44 milyar dolara satın aldığı Twitter anlaşması askıya alınan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, platformda kaç tane bot ve spam hesabı olduğunu kontrol etmek için 100 Twitter takipçisinden oluşan bir denetim hazırlıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en zengin insanı olan iş insanı ve girişimci Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter için, 100 Twitter takipçisinden rastgele örnek alacağını ve kaç tane bot hesap olduğunu ölçeceğini söyledi.

Daha önce, Musk’ın, Twitter’dan gelen haftalık bir dosyaya atıfta bulunarak, sahte veya spam hesapların ilk çeyrekte şirketin 229 milyon kullanıcısının yüzde 5’inden daha azını temsil ettiğini doğrulamak için anlaşmayı duraklatmak istediği iddia edilmişti.

Daily Mail’in haberine göre, Twitter’ı satın alması askıya alınan Musk, sosyal medya platformunu satın almak için hala kararlı olduğunu belirtti.

Musk, “Kaç tane bot hesap olduğunu öğrenmek için ekibim rastgele 100 Twitter takipçisini inceleyecek. Başkalarını da aynı süreci tekrarlamaya ve ne keşfettiklerini görmeye davet ediyorum…” diyerek çağrıda bulundu.

1 MİLYAR DOLARLIK AYRILIK ÜCRETİ

Twitter’ın resmi hesabında 61,7 milyon takipçisi var, eğer raporlamalar doğruysa, bu, reklamlar için hedeflenenden 11.4 milyondan az sahte hesap olduğu anlamına geliyor. Musk’ın ise 92.4 milyon Twitter takipçisi var.



ABD’nin eski başkanı Donald Trump ise, Musk’ın henüz Twitter anlaşmasını iptal etmemesinin tek sebebinin 1 milyar dolarlık ayrılık ücreti olduğunu söyledi.

Trump, “Elon Musk’ın Twitter’ı bu kadar saçma bir fiyata satın alması mümkün değil, özellikle de büyük ölçüde bot ve spam hesaplarına dayalı bir şirket olduğunu fark ettiği için. Eğer o saçma milyar dolarlık ayrılık ücreti olmasaydı, Elon çoktan gitmiş olacaktı” diye ekledi.

İlginizi Çekebilir Elon Musk: Twitter'ın satışı beklemede

İlginizi Çekebilir Elon Musk, Donald Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldırıyor