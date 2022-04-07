Twitter’ın düzenleme seçeneği yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor

Twitter, Elon Musk'ın şirket hissedarları arasına katılmasından ve ilerleyen zamanlarda da yönetim kurulunda olacağının duyurulmasından sonra bir "düzenle" butonu üzerinde çalıştığını duyurdu. Ancak platformun, yeni özelliği pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.

Sozcu.com.tr

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Bu hafta içinde Elon Musk’ın Twitter hissedarı olması şirketin değerini yükseltirken, platformdan ünlü milyarderin şirketin yönetim kurulunda da olacağı haberi dikkatleri çekti.

Elon Musk haberi gündeme otururken, Musk’ın Twitter hesabında platformun bir düzenleme seçeneğine sahip olması gerekip gerekmediğine yönelik yayınladığı anket, Tesla CEO’sunun Twitter’daki konumuna dair merakları da iyice artırdı.

Şirket, Twitter Inc.’in, kullanıcıların tweet’leri yayınlandıktan sonra düzenlemesine izin verecek bir özellik geliştirdiğini söyledi. Twitter’ın tüketici ürünleri başkanı Jay Sullivan salı günü bir tweet’te, “Geçen yıldan beri bir düzenleme özelliğini güvenli bir şekilde nasıl oluşturacağımızı araştırıyoruz ve önümüzdeki aylarda @TwitterBlue Labs içinde test etmeye başlamayı planlıyoruz” dedi. Ancak bu özellik, pek çok tartışmayı da beraberinde getiriyor.

KULLANICILARIN EN ÇOK BEKLEDİĞİ ÖZELLİK

Şirket, düzenleme işlevinin bir süredir Twitter kullanıcıları arasında en çok istenen özelliklerden biri olduğunu söyledi. Sullivan, “İnsanlar bazen utanç verici hataları, yazım hatalarını düzeltebilmek istiyor. Şirket, böyle bir işlevin kötüye kullanılabileceğinin farkında. Düzenleme seçeneği kötüye kullanılabilir” dedi.

Musk’ın düzenleme seçeneği ile ilgili yayınladığı anket 4,4 milyon oy aldı. Twitter’ın iletişim ekibi, hareketin anketle ilgili olduğunu reddetti, ancak şirketin CEO’su Parag Agrawal, “Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatli oy verin” demişti.

Twitter’ın bir düzenleme seçeneği üzerinde çalışması, Meta Platforms Inc.’in Facebook ve Instagram’ı da dahil olmak üzere diğer önde gelen sosyal medya şirketlerinin kullanıcıların gönderilerini değiştirmesine izin vermesiyle birlikte geliyor.

Ayrıca LinkedIn Corp. da kullanıcıların paylaşılan gönderilerin metinlerini düzenlemesine olanak tanıyor ve değiştirilen tüm gönderileri düzenlenmiş olarak etiketliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Carnegie Mellon Üniversitesi Heinz Koleji’nde dijital medya ve pazarlama profesörü olan Ari Lightman, bir düzenleme özelliğinin Twitter’ın doğasını değiştireceğini söyledi: “İnovasyon, güvenilirlik ve tüketicilerin istekleriyle alakalı kalma açısından marka için iyi. Zarar verebilir mi? Kesinlikle, eğer doğru yapılmazsa.”

Lightman, Twitter’dan alınan uygun önlemler olmadan, politikacılar gibi kamuya mal olmuş kişilerin konumlarını değiştirmek, gerçekleri gizlemek ve hatta suçlayıcı bilgileri değiştirmek için geçmişte yaptıkları açıklamaları potansiyel olarak değiştirebileceklerini söyledi. Lightman, bir politikacının veya ünlünün tweeti değiştirdiğine dair tam şeffaflık olmadan bir tweet’i değiştirmesi sorunlu hale gelebilir dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Avrupa medya direktörü Andrew Stroehlein ise düzenleme seçeneği için şu açıklamaları yapıyor: “Popüler olmayan bir görüş, biliyorum ama Twitter’ın bir düzenleme özelliği eklemesini istemiyorum. Twitter’ı genel olarak daha da kötüleştireceğini düşünüyorum.”

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