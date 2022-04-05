Twitter’ın yeni hissedarı Elon Musk çalışmalara başladı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın, Twitter’da yüzde 9,2’lik ‘pasif hisse’ satın aldıktan sonra, platformla ilgili hem kendi isteklerini hem de diğer kullanıcıların isteklerini nasıl karşılayacağı merak konusu. Musk, bir taraftan tweet'leri düzeltme seçeneği olsun derken bir yandan da Trump taraftarlarının talepleriyle uğraşıyor.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk’ın Twitter hissesi satın alması gündeme otururken, Musk’ın bu hamleyle neler yapacağı da merak konusu oldu.

Musk, hisse satın aldıktan kısa bir süre sonra kullanıcılara düzenleme seçeneği isteyip istemediklerini sordu. Anketi, Twitter CEO’su Parag Agrawal da retweet ederken “Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatlice oy verin” diye yazdı.

YÜZDE 73 EVET DEDİ

Birçok Twitter kullanıcısı yıllardır düzenleme seçeneği olması gerektiğini vurguluyordu, şirket bu konuda net bir tavır sergileyerek hiçbir zaman bu isteğe yanıt vermedi. Hatta Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey bir röportajda, web sitesinin muhtemelen hiçbir zaman bir düzenleme butonu eklemeyeceğini söylemişti.

Sosyal ağın yüzde 9,2’sini satın almadan önce de oldukça aktif bir kullanıcı olan Musk, şirketin bu sert tutumunu değiştirebilir. Ankete katılan 3,000,029 hesabın yüzde 73,5’i düzenleme seçeneğinin olması gerektiğini belirtti.

BİR YANDA DA TRUMP TARAFTARLARI

Elon Musk, sıkı bir kullanıcı olarak yeni bir özellik üzerinde çalışılmasını isterken, hissedar olmasıyla kendisine de talepler geliyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise Donald Trump’ın destekçilerinin eski başkanın Twitter hesabının aktif hale getirilmesini istemesi.

Musk’ın Twitter’ın en büyük hissedarı olmasıyla birlikte, 9 Ocak 2021’de kalıcı olarak askıya alınan Trump’ın hesabını eski durumuna döndürme talepleri de gelmeye başladı.

Kullanıcılardan; “Aferin Elon Musk! Şimdi Başkan Trump’ın eski hesabını geri ver”, “Artık @ElonMusk Twitter’ın en büyük hissedarı olduğuna göre, siyasi sansürü kaldırmanın zamanı geldi. Ah… ve TRUMP’I GERİ GETİRİN!” gibi tweetler gelmeye başladı.

Milyarder Twitter’da “pasif” bir hisseye sahip olduğu için Musk’ın sosyal medya platformu üzerinde ne kadar kontrolü olacağı belli değil.

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