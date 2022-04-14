WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Topluluklar

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini açıkladı. Şirketten yapılan duyuruya göre, uygulamaya 'Topluluklar' adında yeni bir özellik eklendi. Özelliğin sohbetlerini düzenleyip yönetmek için daha fazla araca ihtiyaç duyan birbirine bağlı gruplar için oluşturulduğu aktarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

WhatsApp, blog sayfası üzerinden yeni özelliğini duyurdu. Sohbetlerini düzenleyip yönetmek için daha fazla araca ihtiyaç duyan birbirine bağlı gruplar için WhatsApp’ta ‘Topluluklar’ oluşturulduğu kaydedilen açıklamada “Bu grup türleri, genellikle, insanların birbirini tanıdığı ve ortak bir yer veya ilgi alanı etrafında örgütlendiği bir bağlantıya sahiptir” denildi.

DETAYLAR BELLİ OLDU

‘WhatsApp’ta Özel, Emniyetli ve Güvenli Topluluklar Oluşturma’ başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Okullar, yerel kulüpler ve hatta küçük iş yerlerindeki ebeveynler artık insanlarla güncellemeleri paylaşmanın birincil yolu olarak WhatsApp’a güveniyor. Bu gruplar, sosyal medyadan farklı olan ancak gerçek zamanlı sohbetleri kolaylaştırmak için e-postaya veya yalnızca yayın yapan kanallara kıyasla daha fazla araç sağlayan özel iletişim yollarına ihtiyaç duyuyor.

* WhatsApp’taki her Topluluğun merkezinde, insanların katılmayı seçebilecekleri gruplarla ilgili bir açıklama ve menü bulunur. Bu, daha büyük ve daha karmaşık gruplar arasındaki sohbetler için bir yapı ve düzen sağlayarak insanların kendileri için önemli olan şeylere odaklanmalarına imkan tanır. Bu gruplara WhatsApp’ta iletişim kurarken özel, emniyetli ve güvenli yollar sağlamak için aşağıdaki ilkeleri rehber edinerek bir dizi güncelleme oluşturuyoruz.

YÖNETİCİLERE YETKİ VERME

* Yöneticilerin kendi özel grupları arasındaki sohbetleri yönetmeleri için yeni araçlar geliştiriyoruz. Yöneticiler, WhatsApp’ta Topluluklar oluşturup yönetmekten sorumludur. Yeni gruplar oluşturarak veya önceden var olan grupları birbirine bağlayarak hangi grupların Topluluklarının bir parçası olacağını seçebilirler.

* Topluluk yöneticileri ayrıca grupların Topluluk bağlantısını kaldırma ve bireysel üyeleri Topluluktan tamamen çıkarma olanağına sahip olacaktır. Ayrıca grup yöneticileri, bir grubun tüm üyeleri için uygunsuz veya kötüye kullanılan sohbetleri veya medyayı silebilecektir. Yöneticilere bu yeni özelliklerin en iyi nasıl kullanılacağına ilişkin kaynaklar sağlayacağız.

KULLANICILARA SOHBETLERİ ÜZERİNDE DAHA FAZLA KONTROL VERME

* Yöneticilere yeni araçlar sağladığımız gibi, kullanıcılar da Topluluklar içindeki etkileşimlerini kontrol edebilirler. Mevcut ayarlarımız, kullanıcıların kendilerini bir gruba kimlerin ekleyebileceğine karar vermelerine olanak tanır. Bu ayarlar Topluluklar için de geçerli olacaktır.

* Kullanıcılar ayrıca kötüye kullanımı kolayca şikayet edebilecek, hesapları engelleyebilecek ve artık dahil olmak istemedikleri Topluluklardan ayrılabilecekler. Ayrıca bir gruptan sessizce ayrılma özelliğini de ekliyoruz, böylece insanlar sohbetin artık kendilerine yönelik olmadığına karar verirlerse gruptaki herkes bilgilendirilmez.

BOYUT, KEŞFEDİLEBİLİRLİK VE MESAJ İLETME KONULARINDA MAKUL SINIRLAR

* Diğer uygulamalar sınırsız grup sohbetleri sağlarken, WhatsApp’ta çoğu kişinin birbirini tanıdığı kuruluşların ve diğer grupların ihtiyaçlarını karşılamak ürün geliştirmenin odağında yer alıyor. WhatsApp, sosyal medya ve diğer mesajlaşma hizmetlerinden farklı olarak, hizmetimiz kapsamında yeni Toplulukları arama veya keşfetme özelliğini desteklemeyecektir.

* Gereksiz konuşmaları ve aşırı yükü sınırlamak için, yalnızca Topluluk yöneticileri tüm Topluluk üyelerine mesaj gönderebilir. Buna topluluk duyuru grubu denir. Topluluk duyurularını başlangıçta birkaç bin kullanıcı için destekleyeceğiz. Topluluk üyeleri, yöneticilerin oluşturduğu veya onayladığı daha küçük gruplarda sohbet edebilir. Yöneticilere ve kullanıcılara daha fazla kontrol sağladığımız için grup boyutlarında kademeli artışlar planlıyoruz.

* Sohbetleri gizli tutmak için WhatsApp’ta mesaj iletmeyi kısıtlamaya devam ediyoruz. Toplulukların kullanıma sunulmasıyla birlikte, halihazırda iletilmiş olan mesajlar, bugünün iletme sınırı olan beş yerine yalnızca bir gruba iletilebilecek. Bunun, topluluk gruplarında potansiyel olarak zararlı olan yanlış bilgilerin yayılmasını önemli ölçüde azaltacağına inanıyoruz.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME VE TELEFON NUMARASI GİZLİLİĞİ

* Birbirine bağlı bu topluluklardaki sohbetlerin özel niteliğini göz önünde bulundurarak, WhatsApp, mesajları uçtan uca şifrelemeyle korumaya devam edecek, böylece ilgili grupların üyeleri haricinde mesajları başka hiç kimse göremeyecek. Bu güvenlik teknolojisi, kuruluşlar, iş yerleri ve kişisel gruplar arasındaki hassas sohbetleri korur.

* Kullanıcı gizliliğinin korunmasına yardımcı olmak amacıyla, telefon numaranız Topluluk genelinde gizlenecek ve yalnızca Topluluk yöneticileri ve sizinle aynı gruptaki diğer kişiler tarafından görülebilecektir. Bu, istenmeyen iletişimlerin önlenmesine yardımcı olacak ve ayrıca kişilerin telefon numaralarının çalınma riskini de azaltacaktır.

KÖTÜYE KULLANILAN TOPLULUKLARA KARŞI İŞLEM BAŞLATMA

* Bu yeni önlemler ve kontroller, Topluluk yöneticilerine, sorunları en iyi kendileri bildikleri için grupları içindeki sorunları çözme konusunda yetki vermek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, kullanıcıları sorunlu Toplulukları ve mesajları doğrudan bize şikayet etmeyi teşvik etmeye devam edeceğiz.

* Çocuk cinsel istismarı materyali dağıtmak veya şiddeti ya da insan ticaretini koordine etmek gibi kötüye kullanım gerçekleştiren Topluluklardan haberdar olduğumuzda WhatsApp, bireysel Topluluk üyelerini veya yöneticilerini yasaklar, ilgili Topluluğu dağıtır veya Topluluğun tüm üyelerini yasaklar. Uygun işlemi gerçekleştirmek için Topluluk adı, açıklaması ve kullanıcı şikayetleri gibi şifrelenmemiş tüm bilgilerden faydalanacağız.

* WhatsApp, önümüzdeki aylarda ve yıllarda Topluluklar için desteğini geliştirirken her zaman olduğu gibi insanların özel, emniyetli ve güvenli bir şekilde bağlantı kurmasına nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda kullanıcılardan gelen geri bildirimleri yakından dinlemeye devam edecek.

TOPLULUKLAR VİZYONU

* Bugün, WhatsApp’ta Topluluklar adıyla eklediğimiz yeni bir özellik için vizyonumuzu paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. 2009’da WhatsApp’ı piyasaya sürdüğümüzden beri, insanlar arkadaşlarıyla veya aileleriyle teke tek ya da grup olarak sohbet etmek istediklerinde, onlara yüz yüze sohbete en iyi alternatif olacak bir seçenek sunmak için çabalıyoruz. Ayrıca, WhatsApp’ı bir toplulukta iletişim ve planlama amacıyla kullanan insanlara da sık sık kulak veriyoruz.

* Okullar, yerel kulüpler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi kurumlar güvenli iletişim kurmak ve işlerini halletmek için artık WhatsApp’a güveniyor. Özellikle pandemi, bizi farklı konumlardayken bile birlikte çalışmanın yaratıcı yollarını bulmaya zorladığından beri. Aldığımız onca geri bildirimi düşünecek olursak, insanların bu gibi gruplar arasındaki yoğun sohbetleri yönetmelerini kolaylaştırmak için daha başka şeyler yapabileceğimize inanıyoruz.

* Topluluklar da işte bu noktada devreye giriyor. WhatsApp Toplulukları sayesinde kullanıcılar ayrı grupları tek bir çatı altında, kendilerine uygun bir yapıda toplayabilecek. Böylece kullanıcılar, Topluluğun tamamına gönderilen güncellemeleri alabilecek ve kendileri için önemli olan konularda daha küçük sohbet gruplarını kolayca oluşturabilecek. Topluluklardaki kapsamlı yeni araçlar yöneticilere, herkese gönderilen duyuru mesajları ve dahil edilecek grupları kararlaştırma gibi yetkiler verecek.

* Topluluklar bir okul müdürünün tüm ebeveynleri bir araya getirip önemli haberler paylaşmasını ve belli sınıflar, müfredat dışı aktiviteler veya gönüllü ihtiyaçları için gruplar kurmasını kolaylaştıracak.

* Bir Topluluğa ait olsun veya olmasın, grupların WhatsApp’taki işleyişi konusunda da birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Böylece, insanların yeni yolları kullanarak paylaşmaya başlayacaklarını ve daha büyük sohbetlerdeki yükün azalacağını düşünüyoruz. Bu özellikler önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağından, Topluluklar hazır olmadan bile kullanıcıların bunları deneme şansı olacak.

* İfadeler – WhatsApp’ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.

* Yönetici Tarafından Silme – Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

* Dosya Paylaşma – Artık 2 gigabayta çıkardığımız dosya paylaşma desteğiyle kullanıcılar projelerde kolayca işbirliği yapabilecek.

* Daha Büyük Sesli Arama Grupları – Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tamamen yeni tasarımıyla 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği sunacağız.

* Topluluklar yapıları itibarıyla özel olduğundan mesajları uçtan uca şifrelemeyle korumaya devam edeceğiz. Bu güvenlik teknolojisi, insanların gizlilik ve güvenliğini korumakta hiç bu kadar gerekli olmamıştır. Okullar, dini cemaatlerin üyeleri, hatta işletmeler gibi birbirlerine yakın gruplar, her kelimeleri WhatsApp tarafından izlenmeden güvenli ve özel sohbetler yapabilmek ister ve buna gerek de duyar.

* Diğer uygulamalar yüz binlerce insan için sohbetler geliştirirken biz günlük hayatımızın parçası olan grupları desteklemeye odaklanmayı seçiyoruz. Daha başlangıç döneminde olduğumuz WhatsApp Topluluklarını desteklemek için yeni özellikler geliştirmek önümüzdeki yıllar boyunca başlıca amacımız olacak. Topluluklar özelliğini kullanıma sunmak için sabırsızlanıyor, kullanıcıların geri bildirimlerini almayı da dört gözle bekliyoruz.