Yapay zekâ NooK, 8 briç şampiyonunu yendi

Fransız teknoloji girişimi NukkAI, yapay zeka programı NooK ile Paris'te briç şampiyonasına katıldı. Cuma günü yapılan açıklamada NooK, oyunlara katılan 8 briç şampiyonundan daha iyi skor yaparak 80 setlik turnuvanın 67sini kazandı. Bilişim milyarderi Bill Gates, daha önce yaptığı açıklamada briç oyununun bilgisayarların iyi olmadığı az sayıdaki oyunlardan biri olduğunu vurgulamıştı.

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İnsanların karar verme sürecine hitap eden briç oyununa katılan NooK adlı yapay zeka, 2 günlük turnuva sonunda 8 briç şampiyonundan daha iyi skor yaptı. Fransız teknoloji girişimi NukkAI Cuma günü yaptığı açıklamada, yapay zeka ile insan şampiyonlar iki günlük briç turnuvasında 10arlık 80 sette 800 ardışık el oynadı.

NooK, 80 setin 67’sini veya yüzde 83’ünü kazandı. NukkAI açıklamasında yapay zeka NooK’u 5 yıldır geliştirdiklerini ve insanların açık ara üstünlük sağladığı oyunda başarı kazanarak bir ilki gerçekleştirdiğini belirtti.

İNSANA BENZER DÜŞÜNME VE ÖĞRENME YAPISI VAR

Briç gibi karşılıklı iletişiminin son derece önemli olduğu bir oyunda yapay zekanın başarı kazanmasını yeni bir kilometre taşı olarak değerlendiren firma yetkilileri, NooK’un bir oyunun milyarlarca turunu oynayarak öğrenmek yerine, önce oyunun kurallarını öğrendiği ve ardından pratik yaparak oyununu geliştirdiği belirtildi.

NooK’un, insanlara benzer öğrendiği ifade edilerek kural tabanlı ve derin öğrenme sistemlerinin bir melezi olduğu vurgulandı. Bilişim milyarderi Bill Gates, daha önce yaptığı açıklamada briç oyununun bilgisayarların iyi olmadığı az sayıdaki oyunlardan biri olduğunu vurgulamıştı.

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